Батальон морской пехоты разгромил гестапо, освободил 300 военнопленных

5 января 1942 года - дерзкий десант в Евпатории – батальон морской пехоты разгромил гестапо, освободил 300 военнопленных. 3 дня боев – 1 морпех против 5 немцев. Из 740 десантников погибли 700.

ВАШ ПОДВИГ ОТЧИЗНУ СЛАВИТ. НАГРАДА ЕМУ – БЕССМЕРТИЕ. Памятник Евпаторийскому десанту