В районе Риги началась Митавская операция

5 января 1917 года в районе Риги началась последняя военная операция Русской императорской армии в ходе Первой мировой войны — Митавская операция.

Митавская операция готовилась как часть общего стратегического плана Антанты на 1917 год. Согласно плану союзники должны были удержать инициативу действий. Предполагалось, что в ходе Митавской операции 12-я русская армия Северного фронта прорвет позиции 8-й германской армии, захватит город Митаву и возьмет под контроль железнодорожную линию Митава – Кройцбург. Непосредственная подготовка к началу операции проводилась в строжайшей секретности. О ней знал крайне ограниченный круг людей.

В целом Митавская операция позволила немного улучшить позиции 12-й армии и подвинуть фронт вперед на 2–5 км, но все открывшиеся возможности так и не были реализованы. В боях русская армия потеряла приблизительно 23 тысячи человек. При этом Митавская операция открыла опыт применения комбинированных атак: это внезапные атаки, которым не предшествовала артподготовка, и ночные атаки «без выстрелов» вместе с атаками после массированной, но короткой артподготовки.