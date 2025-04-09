Началась Митавская операция, последняя военная операция Русской императорской армии в ходе Первой мировой войны

5 января 1917 года началась Митавская операция, последняя военная операция Русской императорской армии в ходе Первой мировой войны.

Поначалу русской армии сопутствовал полный успех, но резерва для развития прорыва не было, а в подкреплении отказывали. Вдобавок в рядах войск начался военный мятеж, обусловленный политическими причинами, который пришлось жестоко подавлять. Близилась Февральская революция.

В целом Митавская операция позволила немного улучшить позиции русской армии и подвинуть фронт вперед на несколько километров. Начиная с этой операции комбинированные атаки активно применялись на других фронтах в оставшееся время Первой мировой войны.