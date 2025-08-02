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Решение о создании СЭВ
5 января 1949 года прошло экономическое совещание СССР, Румынии, Венгрии, Болгарии, Польши и Чехословакии в Москве – решение о создании СЭВ. Восточная Европа объединилась, обогнав Западную (ЕЭС) на 8 лет
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Митин Сергей Герасимович
Принцип полицентризма в государственном устройстве: опыт сосуществования различных законодательных систем в рамках единой империи
Другие события в этот день
Премьера фильма-сказки Александра Птушко «Садко»
5 января 1953 года состоялась премьера фильма-сказки Александра Птушко «Садко». 27 млн зрителей, Серебряный лев Венецианского кинофестиваля и прокат в США под названием «Волшебное путешествие Синдбада»
5 января∙1953 год
Дизель-электроход «Обь» доставил в Антарктиду 1-ю советскую антарктическую экспедицию
5 января 1956 года дизель-электроход «Обь» доставил в Антарктиду 1-ю советскую антарктическую экспедицию. Как то раз пингвины В полном сборе К морю на рыбалку побрели гурьбой... Странную картину Видят в море – Огромный черный айсберг дымит трубой!
5 января∙1956 год
Введена новая орфография
5 января 1918 года - Декрет Наркомпроса за подписью Луначарского «О введении нового правописания» – введена новая орфография. Исключены буквы «ять», «фита», «и десятеричное», вместо них – Е, Ф, И, употребление Ё стало необязательным. Реформа готовилась с 1904
5 января∙1918 год
Началась Митавская операция, последняя военная операция Русской императорской армии в ходе Первой мировой войны
5 января 1917 года началась Митавская операция, последняя военная операция Русской императорской армии в ходе Первой мировой войны. Поначалу русской армии сопутствовал полный успех, но резерва для развития прорыва не было, а в подкреплении отказывали. Вдобавок в рядах войск начался военный мятеж, обусловленный политическими причинами, который пришлось жестоко подавлять. Близилась Февральская революция. В целом Митавская операция позволила немного улучшить позиции русской армии и подвинуть фронт вперед на несколько километров. Начиная с этой операции комбинированные атаки активно применялись на других фронтах в оставшееся время Первой мировой войны.
5 января∙1917 год
В Советской России были введены в действие нормы правописания
5 января 1918 года в Советской России были введены в действие нормы правописания, подготовленные еще при Николае II. Реформа, которую подготовили в императорской России, а провели в Советской, стала первой за два века крупной и серьезной реформой русской орфографии, коснувшейся не только алфавита, но и правил написания многих слов и словоформ. Предыдущей считается введение в 1710 году Петром I «гражданского шрифта», то есть упрощение начертания основных русских букв и исключения из алфавита сразу нескольких из них. Петровская реформа задумывалась как шаг, позволяющий упростить выпуск печатных изданий, но фактически введение гражданского шрифта привело к тому, что существенно упростился процесс обучения чтению и письму. Одним из результатов стало появление гораздо большего, чем прежде, числа грамотных людей в русском обществе и постепенное выстраивание государственной системы образования. Сразу добиться всеобщего перехода на новую орфографию не удалось, и Совнаркому пришлось 10 октября 1918 года принимать второй декрет — «О введении новой орфографии», согласно которому повсеместное использование новых правил устанавливалось с 15 октября. С этого момента на новое правописание перешли все основные печатные органы Советской России, а все советские школы начали учить детей по новым правилам. Упрощение русской орфографии, подготовленное накануне Октябрьской революции и проведенное сразу после нее, как на то и рассчитывали инициаторы введения нового правописания, оказало существенное влияние на развитие государственной системы образования в Советской России. Дальнейшие изменения в русском правописании были, можно сказать, косметическими.
5 января∙1918 год
Батальон морской пехоты разгромил гестапо, освободил 300 военнопленных
5 января 1942 года - дерзкий десант в Евпатории – батальон морской пехоты разгромил гестапо, освободил 300 военнопленных. 3 дня боев – 1 морпех против 5 немцев. Из 740 десантников погибли 700. ВАШ ПОДВИГ ОТЧИЗНУ СЛАВИТ. НАГРАДА ЕМУ – БЕССМЕРТИЕ. Памятник Евпаторийскому десанту
5 января∙1942 год
В районе Риги началась Митавская операция
5 января 1917 года в районе Риги началась последняя военная операция Русской императорской армии в ходе Первой мировой войны — Митавская операция. Митавская операция готовилась как часть общего стратегического плана Антанты на 1917 год. Согласно плану союзники должны были удержать инициативу действий. Предполагалось, что в ходе Митавской операции 12-я русская армия Северного фронта прорвет позиции 8-й германской армии, захватит город Митаву и возьмет под контроль железнодорожную линию Митава – Кройцбург. Непосредственная подготовка к началу операции проводилась в строжайшей секретности. О ней знал крайне ограниченный круг людей. В целом Митавская операция позволила немного улучшить позиции 12-й армии и подвинуть фронт вперед на 2–5 км, но все открывшиеся возможности так и не были реализованы. В боях русская армия потеряла приблизительно 23 тысячи человек. При этом Митавская операция открыла опыт применения комбинированных атак: это внезапные атаки, которым не предшествовала артподготовка, и ночные атаки «без выстрелов» вместе с атаками после массированной, но короткой артподготовки.
5 января∙1917 год
Российский престол занял Петр III
5 января 1762 года российский престол занял племянник (и ставленник) Елизаветы Петровны, внук Петра I – Петр III. За 186 дней правления издал множество распоряжений – как правило, разумных и полезных. Но их плодами воспользовалась уже сместившая его супруга – Екатерина II
5 января∙1762 год
В Москве зажглись первые уличные фонари
5 января 1731 года в Москве зажглись первые уличные фонари. Освещение столицы началось с Кремля, позже фонари зажглись в Китай-городе, Белом и Земляном городах и Немецкой слободе. Они были масляными и заправлялись конопляным маслом. Всего было установлено 520 фонарей. В 1800 году общее число фонарей составило 6559, а через 80 лет в Москве засветились первые электрические фонари. В 1883 году при помощи дуговых ламп в день коронации Александра III была освещена площадь вокруг храма Христа Спасителя.
5 января∙1731 год
В ходе Великой Отечественной войны началась Кировоградская наступательная операция
5 января 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась Кировоградская наступательная операция. Уже 8 января от противника был освобожден Кировоград. Советские войска продолжали наступление до середины месяца, пока 16 января не поступил приказ перейти к обороне. В ходе Кировоградской операции удалось создать благоприятные условия для последующей Корсунь-Шевченковской операции. Красная армия продвинулась на запад на 40-50 километров. Немцы потеряли 15 тысяч человек и около 300 танков.
5 января∙1944 год