Решение о создании СЭВ

5 января 1949 года прошло экономическое совещание СССР, Румынии, Венгрии, Болгарии, Польши и Чехословакии в Москве – решение о создании СЭВ. Восточная Европа объединилась, обогнав Западную (ЕЭС) на 8 лет