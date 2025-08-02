Российский престол занял Петр III

5 января 1762 года российский престол занял племянник (и ставленник) Елизаветы Петровны, внук Петра I – Петр III. За 186 дней правления издал множество распоряжений – как правило, разумных и полезных. Но их плодами воспользовалась уже сместившая его супруга – Екатерина II