Введена новая орфография

5 января 1918 года - Декрет Наркомпроса за подписью Луначарского «О введении нового правописания» – введена новая орфография. Исключены буквы «ять», «фита», «и десятеричное», вместо них – Е, Ф, И, употребление Ё стало необязательным. Реформа готовилась с 1904