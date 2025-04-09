В Москве зажглись первые уличные фонари

5 января 1731 года в Москве зажглись первые уличные фонари.

Освещение столицы началось с Кремля, позже фонари зажглись в Китай-городе, Белом и Земляном городах и Немецкой слободе. Они были масляными и заправлялись конопляным маслом. Всего было установлено 520 фонарей.

В 1800 году общее число фонарей составило 6559, а через 80 лет в Москве засветились первые электрические фонари. В 1883 году при помощи дуговых ламп в день коронации Александра III была освещена площадь вокруг храма Христа Спасителя.