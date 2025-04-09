В ходе Великой Отечественной войны началась Кировоградская наступательная операция

5 января 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась Кировоградская наступательная операция.

Уже 8 января от противника был освобожден Кировоград. Советские войска продолжали наступление до середины месяца, пока 16 января не поступил приказ перейти к обороне.

В ходе Кировоградской операции удалось создать благоприятные условия для последующей Корсунь-Шевченковской операции. Красная армия продвинулась на запад на 40-50 километров. Немцы потеряли 15 тысяч человек и около 300 танков.