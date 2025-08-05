Постановление Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель»

2 марта 1954 года вышло Постановление Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».

Грандиозная программа освоения целинных и залежных земель на востоке страны стала разрабатываться и частично осуществляться сразу же после Пленума ЦК КПСС в сентябре 1953 года. Она окончательно оформилась в решениях февральско-мартовского Пленума 1954 года, когда тысячи советских патриотов, юношей и девушек, отправились поднимать целину.

Первые годы и первые урожаи были рекордными. Тогда только один Адамовский район Оренбуржья сдал государству 29 миллионов пудов хлеба. На целину направлялся поток современной сельскохозяйственной техники. Именно первоцелинники смогли освоить гигантские территории, накормить страну и дать новый импульс развитию сельхозпроизводства и области в целом.