Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране»

2 марта 1959 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране».

Народ озаботился сохранением общественного порядка ещё в позапрошлом веке. Первые такие народные формирования появились при коронации Александра III, в 1881 году. После событий 1917 года революционный порыв народных масс был брошен в основном на фронты Гражданской войны, а затем — на восстановление разрушенного народного хозяйства. Но в 1926 году в Ленинграде уже были зафиксированы первые добровольцы, оказывавшие помощь органам милиции.

Обобщив весь этот опыт, руководство страны приняло уже упомянутое постановление от 2 марта 1959 года. Четверть века спустя, в 1984, уже действовали 282 тысячи дружин и 50 тысяч пунктов общественного порядка. Ежедневно на дежурство выходило 400 тысяч человек. Во многих районах, где действовали дружины, ситуация с правонарушениями, особенно мелкими, изменилась к лучшему.