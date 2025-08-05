В Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого

2 марта 1911 года в Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого.

Родоначальником народного хорового пения на профессиональной сцене и организатором первого в России народного хора был Митрофан Ефимович Пятницкий. В 1910 году он создал хор из народных певцов Воронежской и Рязанской губерний, который впоследствии был назван его именем.

2 марта 1911 года хор впервые выступил в Москве в зале Благородного собрания, который был полностью заполнен публикой. Первоначальный состав насчитывал 18 человек. До начала 1920-х годов певцов приглашали на концерты в Москву, а затем они возвращались в свои деревни. Лишь через 10 лет Пятницкий перевёз участников хора на жительство в столицу, и они стали выступать в постоянном составе.