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Кузьма Минин начал набирать в Нижнем Новгороде народное ополчение
2 марта 1611 года Кузьма Минин начал набирать в Нижнем Новгороде народное ополчение
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Другие события в этот день
в Москве состоялся первый концерт русского народного хора, организованного Митрофаном Пятницким
2 марта 1911 года в Москве состоялся первый концерт русского народного хора, организованного Митрофаном Пятницким Зал Благородного собрания был полностью заполнен публикой. Выступление высоко оценили Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин. В 1918 году на концерте хора присутствовал сам Владимир Ленин, а в 1936 коллективу был присвоен статус государственного. Сегодня Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого — один из самых известных в мире и является культурным брендом России. Его артисты — лауреаты различных всероссийских, международных и региональных конкурсов исполнителей.
2 марта∙1911 год
Отречение Николая II от престола
2 марта 1917 года произошло отречение Николая II от престола. 23 февраля 1917 года работники Петрограда вышли на демонстрацию с требованиями хлеба и прекращения войны. Через несколько дней массовые забастовки на столичных заводах переросли во всеобщую политическую стачку, а затем в стихийное вооружённое восстание. После неудачной попытки подавления восстания Председатель Государственной Думы Родзянко заявил, что сохранение династии Романовых возможно при условии передачи трона наследнику Алексею при регентстве младшего брата Николая II — Михаила. На вопрос о желательности отречения Николая положительно ответили все командующие фронтами. Получив ответы главнокомандующих, император принял решение отречься от престола в пользу сына при регентстве брата великого князя Михаила Александровича.
2 марта∙1917 год
Скончался Николай I Незабвенный
2 марта 1855 года скончался Николай I Незабвенный, Всероссийский император, Царь польский, Великий князь Финляндский. Остался в истории своим выражением: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен»
2 марта∙1855 год
В Москве прошел Народный сход за братский народ
2 марта 2014 года в Москве прошел Народный сход за братский народ – первая массовая акция в поддержку Крыма. 27 тысяч человек. Шествие организовали РВИО, Поисковое движение России и движение «Офицеры России»
2 марта∙2014 год
формирование морских и речных флотилий пограничных кораблей
2 марта 1923 года началось формирование морских и речных флотилий пограничных кораблей В этот день началось создание советской морской и речной пограничной охраны, которая после революции несколько лет передавалась между различными ведомствами. К лету 1923 года стало ясно, что невозможно осуществлять охрану морской и речной границы наличными силами, без поддержки соединений регулярного военно-морского флота. В дальнейшем реорганизация морских пограничных баз и развертывание новой организации морской пограничной охраны осуществлялись на основе судостроительной программы, утвержденной постановлением Совета труда и обороны в 1933 году. Формирование морских пограничных отрядов в составе пограничных войск СССР началось весной 1935 года.
2 марта∙1923 год
боевики Молдовы атаковали военный городок полка гражданской защиты Приднестровья
2 марта 1992 года боевики Молдовы атаковали военный городок полка гражданской защиты Приднестровья История возникновения вооруженного конфликта берет свое начало с конца 1989 года, когда Верховный Совет Молдавской ССР объявил молдавский язык единственным государственным. Также острые противоречия начались по вопросу о сохранении СССР. Молдавские руководители стремились к скорейшему выходу из Союза, тогда как приднестровские выступали за его сохранение. Окончательное размежевание произошло в 1991 году. В Приднестровье состоялся референдум о независимости Приднестровской Молдавской Республики. А события 2 марта 1992 года стали лишь первым эпизодом войны на Днестре. В дальнейшем противостояние разгоралось все больше, сопровождаясь жестокостью со стороны молдавских вооруженных сил.
2 марта∙1992 год
Пушкин венчался с Натальей Гончаровой
2 марта 1831 года Пушкин венчался с Натальей Гончаровой в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот
2 марта∙1831 год
На сцене Благородного собрания Москвы 1-й концерт дал Русский народный хор Пятницкого
2 марта 1911 года на сцене Благородного собрания Москвы 1-й концерт дал Русский народный хор Пятницкого
2 марта∙1911 год
Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране»
2 марта 1959 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». Народ озаботился сохранением общественного порядка ещё в позапрошлом веке. Первые такие народные формирования появились при коронации Александра III, в 1881 году. После событий 1917 года революционный порыв народных масс был брошен в основном на фронты Гражданской войны, а затем — на восстановление разрушенного народного хозяйства. Но в 1926 году в Ленинграде уже были зафиксированы первые добровольцы, оказывавшие помощь органам милиции. Обобщив весь этот опыт, руководство страны приняло уже упомянутое постановление от 2 марта 1959 года. Четверть века спустя, в 1984, уже действовали 282 тысячи дружин и 50 тысяч пунктов общественного порядка. Ежедневно на дежурство выходило 400 тысяч человек. Во многих районах, где действовали дружины, ситуация с правонарушениями, особенно мелкими, изменилась к лучшему.
2 марта∙1959 год
Статья Сталина «Головокружение от успехов»
2 марта 1930 года вышла статья Сталина «Головокружение от успехов» – перегибы в ходе коллективизации. «Вести борьбу на два фронта – и против отстающих, и против забегающих вперед»
2 марта∙1930 год
Постановление Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель»
2 марта 1954 года вышло Постановление Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Грандиозная программа освоения целинных и залежных земель на востоке страны стала разрабатываться и частично осуществляться сразу же после Пленума ЦК КПСС в сентябре 1953 года. Она окончательно оформилась в решениях февральско-мартовского Пленума 1954 года, когда тысячи советских патриотов, юношей и девушек, отправились поднимать целину. Первые годы и первые урожаи были рекордными. Тогда только один Адамовский район Оренбуржья сдал государству 29 миллионов пудов хлеба. На целину направлялся поток современной сельскохозяйственной техники. Именно первоцелинники смогли освоить гигантские территории, накормить страну и дать новый импульс развитию сельхозпроизводства и области в целом.
2 марта∙1954 год
в СССР были созданы добровольные народные дружины
2 марта 1959 года в СССР были созданы добровольные народные дружины Во многих районах, где действовали дружины, ситуация с правонарушениями, особенно мелкими, изменилась к лучшему. Отличительным знаком народного охранника общественного порядка была красная повязка на руке. Четверть века спустя, в 1984 году, уже действовали 282 тысячи дружин и 50 тысяч пунктов общественного порядка, в состав которых вошли и 40 тысяч комсомольских оперативных отрядов. Ежедневно на дежурство выходили 400 тысяч человек.
2 марта∙1959 год