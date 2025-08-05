В Москве прошел Народный сход за братский народ

2 марта 2014 года в Москве прошел Народный сход за братский народ – первая массовая акция в поддержку Крыма. 27 тысяч человек. Шествие организовали РВИО, Поисковое движение России и движение «Офицеры России»