в СССР были созданы добровольные народные дружины

2 марта 1959 года в СССР были созданы добровольные народные дружины

Во многих районах, где действовали дружины, ситуация с правонарушениями, особенно мелкими, изменилась к лучшему. Отличительным знаком народного охранника общественного порядка была красная повязка на руке.

Четверть века спустя, в 1984 году, уже действовали 282 тысячи дружин и 50 тысяч пунктов общественного порядка, в состав которых вошли и 40 тысяч комсомольских оперативных отрядов. Ежедневно на дежурство выходили 400 тысяч человек.