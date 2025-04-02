в Москве состоялся первый концерт русского народного хора, организованного Митрофаном Пятницким

2 марта 1911 года в Москве состоялся первый концерт русского народного хора, организованного Митрофаном Пятницким

Зал Благородного собрания был полностью заполнен публикой. Выступление высоко оценили Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин. В 1918 году на концерте хора присутствовал сам Владимир Ленин, а в 1936 коллективу был присвоен статус государственного.

Сегодня Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого — один из самых известных в мире и является культурным брендом России. Его артисты — лауреаты различных всероссийских, международных и региональных конкурсов исполнителей.