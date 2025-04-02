боевики Молдовы атаковали военный городок полка гражданской защиты Приднестровья

2 марта 1992 года боевики Молдовы атаковали военный городок полка гражданской защиты Приднестровья

История возникновения вооруженного конфликта берет свое начало с конца 1989 года, когда Верховный Совет Молдавской ССР объявил молдавский язык единственным государственным. Также острые противоречия начались по вопросу о сохранении СССР. Молдавские руководители стремились к скорейшему выходу из Союза, тогда как приднестровские выступали за его сохранение.

Окончательное размежевание произошло в 1991 году. В Приднестровье состоялся референдум о независимости Приднестровской Молдавской Республики. А события 2 марта 1992 года стали лишь первым эпизодом войны на Днестре. В дальнейшем противостояние разгоралось все больше, сопровождаясь жестокостью со стороны молдавских вооруженных сил.