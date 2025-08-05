Отречение Николая II от престола

2 марта 1917 года произошло отречение Николая II от престола.

23 февраля 1917 года работники Петрограда вышли на демонстрацию с требованиями хлеба и прекращения войны. Через несколько дней массовые забастовки на столичных заводах переросли во всеобщую политическую стачку, а затем в стихийное вооружённое восстание.

После неудачной попытки подавления восстания Председатель Государственной Думы Родзянко заявил, что сохранение династии Романовых возможно при условии передачи трона наследнику Алексею при регентстве младшего брата Николая II — Михаила. На вопрос о желательности отречения Николая положительно ответили все командующие фронтами. Получив ответы главнокомандующих, император принял решение отречься от престола в пользу сына при регентстве брата великого князя Михаила Александровича.