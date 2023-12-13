Екатерина Дашкова – статс-дама, просветившая Россию В ХVIII веке на русском троне побывало четыре императрицы. Женщины «рулили» страной большую часть века, но на политической арене страны была еще одна дама – ставшая олицетворением просвещенного века княгиня Екатерина Романовна Дашкова. На чтение: 2 минуты

В ХVIII веке на русском троне побывало четыре императрицы. Женщины «рулили» страной большую часть века, но на политической арене страны была еще одна дама – ставшая олицетворением просвещенного века княгиня Екатерина Романовна Дашкова.

Личное дело

В девичестве она была Екатериной Романовной Воронцовой, а в замужестве стала Дашковой. Как известно, Воронцовы – это один из самых древних дворянских родов России. Отец – граф Роман Илларионович Воронцов – дослужился до генерал-аншефа и сенатора, а мать, Марфа Ивановна Сурмина, была обладательницей крупнейшего состояния, подругой Елизаветы Петровны , которой даже помогала деньгами, пока та не стала императрицей. Дочь Екатерина у четы Воронцовых родилась 28 марта 1743 года. Однако семейная идиллия закончилась со смертью матери, и четырехлетняя девочка была взята на воспитание в семью дяди, Михаила Илларионовича Воронцова, будущего канцлера Российской империи.

Дашкова позже вспоминала, что ее истинное воспитание началось в деревне, куда ее, заболевшую корью, отправили. В загородном имении оказалась огромная библиотека, и юная Катя пристрастилась к чтению. Надо заметить, что страсть эта осталась у нее на всю жизнь. В этом имении дяди часто собирались дипломаты, литераторы и политики, и юная графиня Воронцова активно принимала участие в беседах с ними. Оказалось, что любовь к чтению послужила и началом дружбы с женой наследника престола принцессой Фике, будущей Екатериной II .

Соучастница

В 1759 году 16-летняя Екатерина выходит замуж. Ее супругом стал князь Михаил Иванович Дашков, с которым она уехала в Москву. В столичный Санкт-Петербург они вернулись уже после рождения детей. Здесь были представлены ко двору наследника, а затем и императора Петра III . Дружба и доверительное общение двух Екатерин возобновилось. Во время переворота 28 июня 1762 года Дашкова оказалась среди тех, кто поддержал Екатерину II. В ту ночь 19-летняя Екатерина Романовна вместе с Екатериной Алексеевной в мундирах Преображенского полка скакали с гвардейцами в Петергоф. Авантюра с переворотом оказалась успешной, и страна получила новую императрицу. Екатерина Дашкова оказалась обласканной ею, получила 24 тысячи рублей, орден Святой Екатерины и титул статс-дамы. Говорят, что она получила еще и некоторые земли, которые, правда, особой ценностью не обладали, были бедными и неперспективными. Екатерине Дашковой пришлось вложиться в эти земли. Были отменены налоги, закуплено зерно и скот. Через несколько лет эти районы были уже не хуже других, что здорово огорчило Екатерину II.

В какой-то момент отношения двух Екатерин дали трещину. Историки считают, что Дашковой не слишком нравился фаворит Екатерины II Григорий Орлов , есть также мнение, будто императрица считала, что подруга слишком преувеличивает свою роль в перевороте. Дашкова понимала, что в случае провала ее ожидала бы смертная казнь, а старшая Екатерина окончила бы жизнь в монастыре. Дашкова обладала решительным и не очень уравновешенным характером, чем с легкостью настраивала многих против себя. Сама императрица называла свою бывшую подругу «бой-бабой». И только когда на смену Орловым пришел Григорий Потемкин , царствующая Екатерина стала вести себя более дружелюбно. Дашковой было разрешено отправиться с детьми за границу (к этому времени Екатерина Романовна уже похоронила мужа).

Поездка оказалась очень продуктивной. За границей она встречалась и подружилась с Руссо, Вольтером, Дидро и австрийским канцлером Кауницем. А еще Дашкова успела осмотреть различные мануфактуры, соборы, музеи и театры городов, в которых побывала. В 1772 году она вернулась на родину, но в российской столице не задержалась, через год княгиня уехала в Москву. В Москве княгиня много занимается хозяйством, воспитывает детей, а также пишет и переводит труды великих просветителей.

Во главе российской науки

В 1775 году Дашкова вновь уезжает за границу. На этот раз поездка продлится семь лет. Задачу она поставила очень даже благородную – дать детям хорошее образование. Пока сын учился в Эдинбургском университете, княгиня продолжала путешествовать по Англии, Голландии, Бельгии, Франции, Италии. Среди ее знакомых были физик Д. Блейк, знаменитый экономист Адам Смит, историки У. Робертсон и А. Фергюсон. Обо всех своих наблюдениях и знакомствах Дашкова сообщала императрице, а в 1782 году она была приглашена в Петербург. Встреча двух Екатерин была теплой, и княгиня получила в подарок поместье и дома в обеих столицах, а сыну была предложена престижная должность. Через год она назначается президентом Императорской Российской академии.

Вот здесь пригодились ее прекрасные администраторские способности. После смерти М.В. Ломоносова в академии многое стало приходить в упадок, но решительность княгини помогла исправить дела. Дашкова нанесла решительный удар по бюрократическим порядкам. Одно из важных ее распоряжений гласило, что ученые академии не должны сообщать за границу результаты своих исследований, пока о них не будет доложено в России. Именно при ней был организован выпуск первого научно-популярного журнала, издан «Толковый словарь русского языка», появились переводы лучших произведений иностранной литературы.

После французской революции отношение у власти к печатному слову меняется. Под суд попал Александр Радищев , а брат княгини, Александр Воронцов, покровительствовавший Радищеву, вынужден уйти в отставку. В опалу попадает и Екатерина Романовна, которой ставят в вину публикацию поэмы «Вадим Новгородский». Поэтизировать восстание против власти не приветствовалось.

Смерть Екатерины II в корне меняет жизнь княгини. Павел I не может забыть, какую роль в дворцовом перевороте играла Екатерина Дашкова, и повелевает отправить ее в ссылку. Только при Александре I она возвращается в Петербург, но уже старается не бывать во дворце и не участвовать в работе академии. Свободное время она посвящает написанию мемуаров. И несмотря на попытки сгладить многие острые углы, она понимает, что такую книгу в России не издать. Действительно, «Записки княгини Дашковой, урожденной Воронцовой» увидели свет только через тридцать лет в Лондоне. Их издал А.И. Герцен.

Обложка: Портрет княгини Екатерины Дашковой-Воронцовой (1743-1810), около 1780 г.

Источник: ru.wikipedia.org

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