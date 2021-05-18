Почему Екатерина Великая ополчилась на княжну Тараканову Телеканал «Россия 1» начал показывать новый сериал «Екатерина. Самозванцы». Новое произведение знакомит зрителей с одним из сложных этапов правления императрицы, которое проходит на фоне русско-турецкой войны и постоянных атак со стороны различных самозванцев, претендующих на российский престол. Среди подобных претендентов мы сегодня выделим княжну Тараканову, которую активно поддержали беглые поляки и французские авантюристы. Угрозы престолу В 1725 году не стало Петра I, и Россия, как известно, вступила в длительную полосу смуты и неустойчивости. Подняли голову все, кто до этого был в тени и не блистал особыми талантами и желанием потрудиться на благо отечества. Новое время получило название «Эпоха дворцовых переворотов»,... На чтение: 3 минуты

Телеканал «Россия 1» начал показывать новый сериал «Екатерина. Самозванцы». Новое произведение знакомит зрителей с одним из сложных этапов правления императрицы, которое проходит на фоне русско-турецкой войны и постоянных атак со стороны различных самозванцев, претендующих на российский престол. Среди подобных претендентов мы сегодня выделим княжну Тараканову, которую активно поддержали беглые поляки и французские авантюристы.

Угрозы престолу

В 1725 году не стало Петра I, и Россия, как известно, вступила в длительную полосу смуты и неустойчивости. Подняли голову все, кто до этого был в тени и не блистал особыми талантами и желанием потрудиться на благо отечества. Новое время получило название «Эпоха дворцовых переворотов», а попавшие на престол царствующие особы не блистали государственным складом ума и основное время проводили в праздности и развлечениях. Такая жизнь разоряла народ, ослабляла государство и медленно сталкивала его к пропасти.

Заметные изменения появились с приходом к власти в 1762 году Екатерины II . Буквально на глазах государство стало отходить от хаоса и беззакония; в стране стал ощущаться порядок, а окрепшая армия отвадила иностранных захватчиков. Естественно, все эти успехи стали вызывать зависть, неприязнь, а порой и откровенные проявления антипатии к успешной правительнице. Укрепление международного авторитета Российской империи породило разнообразные закулисные интриги, цель которых была в ослаблении могущества страны.

Екатерина II в молодости. Художник Луи Каравак

Источник: https://www.pinterest.ru

С одной стороны, положение императрицы не вызывало особых нареканий, тем более, государыня с лёгкостью подавляла недовольства, волнения и смуты. Но, с другой стороны, был один нюанс, который нес в себе угрозу трону. Екатерина II вступила на престол путём очередного дворцового переворота, не имея кровных связей с царствующей династией. Это только после 1917 года стал актуален лозунг: «Кто был никем, тот станет всем». А в то время, если бы появился человек, в котором текла настоящая кровь Романовых и мог бы заявить, что он законный наследник, Екатерине угрожала потеря власти.

Так вот, человеком, который мог внести такую сумятицу, стала самозванка, вошедшая в историю как княжна Тараканова.

Кто такая?

Вопрос, конечно, интересный, так как особых данных о её происхождении нет. Сначала следователи, а потом историки пытались это выяснить, но так и не узнали с исчерпывающей точностью, кто она на самом деле.

Но начнём всё по порядку. Конец 1760-х годов был для России особенно сложным. С одной стороны – вооружённый мятеж в соседней Польше, с другой – очередная русско-турецкая война. В 1772 году поляки были разбиты, случился первый раздел Речи Посполитой, а на турецком фронте всё шло к замирению. Именно в 1772 году среди польских конфедератов стали распространяться слухи, что в Европе живёт некая «принцесса» Волдомир, которая на самом деле дочь Елизаветы Петровны от её фаворита Алексея Разумовского. Принцесса очень хочет вернуть себе трон, а поляков ожидает полная независимость, а в награду они могут даже получить кое-какие исконно русские земли.

Иллюстрация к очерку П.И Мельникова-Печерского "Княжна Тараканова и принцесса Владимирская"

Источник: https://glazunov-gallery.ru

Как не обрадоваться такому подарку! На «принцессу» обратил внимание польский аристократ князь Кароль Радзивилл и многие другие знатные и влиятельные люди Европы, которые рассчитывали использовать её против Екатерины II.

Почувствовав интерес к свой персоне, самозваная принцесса начала себя раскручивать (как сказали бы сегодня). Все заинтересованные лица узнали, что родилась она в 1753 году и первоначально жила с матерью Елизаветой Петровной. Оказывается, покойный муж Екатерины Пётр III должен был стать регентом при малолетней принцессе, а не императором. Далее страдания девочки стали совсем ужасными. Пришедшая к власти Екатерина сослала её в Сибирь, откуда той удалось бежать при помощи «преданных друзей».

Своим слушателям Тараканова рассказывала о своих приключениях в Персии, о том, как она инкогнито бывала в России и о переезде в Европу. Один из самых интересных фактов в её рассказах – то, что Емельян Пугачёв приходится ей сводным братом и тоже сын гетмана Разумовского, и он-де отвоёвывает трон для «сестры». Среди доказательств княжна приводила и некие документы, якобы подписанные Елизаветой Петровной. Князь Радзивилл и компания вряд ли верили ей до конца. Но они неплохо знали историю и помнили об успехе Лжедмитрия.

Портрет Екатерины II. Неизвестный художник

Источник: https://www.pinterest.ru

Секретная операция

Правда, скоро ситуация в Европе стала меняться. Россия укрепила свои позиции, и интерес к новой «мессии» начал ослабевать, соответственно стала иссякать и финансовая подпитка. А августе 1774 года Елизавета Владимирская, так её стали теперь называть, решила попытать счастья на русской эскадре, которая размещалась в Италии под командованием графа Алексея Орлова. До неё дошёл слух, что Екатерина охладела к Григорию Орлову , и она вместе со своими сторонниками решила поработать с братом фаворита Алексеем. Была небольшая надежда, что Алексей Орлов предаст императрицу, а флот его пригодится в предстоящих баталиях за власть.

Вся эта авантюра совпала и с интересом Екатерины II, которая прослышала о самозванке и посчитала, что это безобразие женского пола нельзя оставить безнаказанным. Правда, в своём письме она с чисто женской ревностью писала, что «нет никакой надобности обращать внимание на эту побродяжку».

Надежды на Орлова не оправдались. Алексей Григорьевич тотчас же донёс в Петербург о появлении самозванки и быстро выполнил распоряжение Екатерины. Самозванку заманили на корабль в порту Ливорно, где она была арестована 25 февраля 1775 года и доставлена в Кронштадт. Наши читатели могут познакомиться с художественной версией этих событий, посмотрев художественный фильм «Царская охота», снятый режиссёром Виталием Мельниковым в 1990 году по пьесе Леонида Зорина. Екатерина в исполнении Светланы Крючковой там совсем не похожа на героиню современного сериала, а Тараканову сыграла обаятельная Анна Самохина.

Памятник Екатерине II Великой в Севастополе

Источник: https://www.pinterest.ru

Следствие

25 мая 1775 года самозванка и двое её спутников, поляки Доманский и Черномский, оказались в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Следствие вёл князь Александр Михайлович Голицын, человек незлобивый и мягкий, но и его княжна смогла вывести из себя. Допросы, которые велись по-французски, продолжались семь месяцев. Ни на один вопрос Тараканова не ответила. Вернее, она, не умолкая, рассказывала о своём детстве в Персии, в Сибири… Мол, она никогда не называла себя дочерью императрицы Елизаветы, это всё происки врагов и недоброжелателей. При этом все опросные листы она подписывала именем Елизавета, что очень раздражало Екатерину.

Самозванка неоднократно просила о встрече с императрицей и даже писала ей письма. Такая встреча не состоялась, а 4 декабря 1775 года пленница скончалась от туберкулёза. Похоронена она была на территории Петропавловской крепости.

Тараканова умерла, а историки до сих пор гадают, кто она такая? Версий много, будем надеяться, что когда-нибудь мы узнаем самую достоверную, а живописцы создадут интересную художественную версию.

Кстати, о живописи. Как ни странно, до нас не дошло ни одного портрета самозванки. Единственная широко известная картина Константина Флавицкого «Княжна Тараканова» написана в 1884 году. По сюжету героиня находится в Петропавловской крепости во время наводнения. Но это ошибка: такое сильное наводнение случилось только через полтора года после смерти заключенной – в 1777 году. А о том, как выглядела авантюристка, остались только письменные свидетельства князя Голицына и Алексея Орлова.

Обложка: Картина Флавицкого «Княжна Тараканова». Источник: https://www.pinterest.ru

Смотрите также:

«Говорят, царь – ненастоящий!» Топ-5 самозванцев государства Российского

Любимые игры Екатерины Великой

Любимцы Екатерины: братья Орловы и их влияние на престол

Знаменитые русские бастарды

Рота крымских амазонок