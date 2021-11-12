Откуда в Крыму амазонки Мы уже не в первый раз обращаем внимание читателя на поездку императрицы Екатерины II на юг в 1787 году. На чтение: 1 минута

Мы уже не в первый раз обращаем внимание читателя на поездку императрицы Екатерины II на юг в 1787 году . Это путешествие готовилось очень тщательно, были приглашены иностранные дипломаты и даже некоторые монархи. Одной из задач поездки была политическая демонстрация перед всей Европой. Главным распорядителем стал светлейший князь Григорий Александрович Потемкин.

О том, что князь отнесся к этому мероприятию со всей ответственностью, мы знаем. Задание было выполнено с большим размахом и выдумкой. В течение всего путешествия императрицу удивляли многочисленными сюрпризами, в числе которых были и амазонки.

Как-то в разговоре с государыней Потемкин обмолвился о храбрости греков и их жен, проявившейся в борьбе против османского владычества. Тема заинтересовала Екатерину, и она спросила, как он сможет сей факт доказать. Потемкин пообещал сделать это в Крыму.

Светлейший князь срочно дал распоряжение подготовить к приезду императрицы роту благородных жен и дочерей балаклавских греков. Командиром назначили жену капитана Сарандова Елену Ивановну. В конечном итоге получилась великолепная амазонская рота. Одеты женщины были в длинные юбки из махрового бархата, в зеленые курточки, на голове у них были белоснежные тюрбаны. У каждой амазонки на изящной перевязи висела золоченая сабля и имелось облегченное длинноствольное ружье. Все женщины были обучены езде верхом, умели перестраиваться и соблюдать строй, фехтовать и стрелять залпом.

Возле Балаклавы, у деревни Кадыковки, состоялась первая встреча императрицы с амазонской ротой. Был выстроен почетный строй, Екатерину II хлебом-солью и крестом приветствовал протоиерей из Балаклавского полка Ананий. Рота амазонок встречала карету с Екатериной и Потемкиным громовым салютом.

Императрица, вспомнив, что сама в молодости частенько щеголяла в мундирах, по достоинству оценила конвой амазонок и их выправку. Она говорила: «Такой необычной женской роты я не знаю ни у одного государя Европы. Мои храбрые амазонки достойны награды».

Амазонки продолжали сопровождать царский поезд до самого Бахчисарая. Они участвовали в парадных церемониях, демонстрируя военное мастерство и умение действовать в конном строю. Императрица уехала, на этом и служба амазонок закончилась.

Еще раз о роте крымских амазонок вспомнили только в 1848 году. Именно тогда бывший наместник на Кавказе князь Михаил Воронцов писал министру императорского двора князю Петру Волконскому об обращении вдовы титулярного советника Елены Шидянской (Елена Ивановна повторно вышла замуж после смерти мужа), которая еще в царствование Екатерины II командовала ротой амазонок. В послании говорилось, что в настоящее время ей 90 лет, она ослепла и находится в крайней бедности. По высочайшему повелению Николая I «главной амазонке» выделили 300 рублей серебром. Елена Ивановна дожила до 95 лет и была похоронена на старом Симферопольском кладбище.

Обложка: Встреча Екатерины II Амазонской ротой вблизи Балаклавы в 1787 году

Источник: https://kulturologia.ru