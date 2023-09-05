Краткий курс истории. Александр Герцен Русский философ и публицист, писатель и педагог... На чтение: 1 минута

21 января (н. ст.) 1870 года умер Александр Иванович Герцен, русский философ и публицист, писатель и педагог, один из наиболее значимых критиков официальной идеологии и политики Российской империи в XIX веке.

Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. А. И. Герцен

Сын сердца

Герцен родился 6 апреля 1812 года в семье помещика Ивана Алексеевича из знатного рода Яковлевых, а его матерью была немка Генриетта Луиза Гааг. Александр был незаконнорожденным сыном, и отец выдумал для него фамилию Герцен (от нем. dasHerz – сердце).

Александр был настолько любим, что, в отличие от других бастардов, воспитывался лично отцом и до 12 лет не подозревал, что является незаконнорожденным.

Декабристы

Война 1812 года во многом определила судьбу Герцена и его семьи. Яковлевы не успели выехать из Москвы до прихода французов и испытали на себе все ужасы мародерства со стороны интервентов. Вторым важным моментом, оказавшим влияние на формирование личности Герцена, стало восстание декабристов и те требования, которые выдвигали восставшие: введение конституции, отмена крепостного права, отмена цензуры, отмена телесных наказаний для податных сословий. В возрасте около 13 лет Герцен познакомился со своим сверстником Огарёвым , на долгие годы они стали верными друзьями и соратниками.

Будучи в Москве, на Воробьевых горах, они поклялись друг другу пожертвовать свои жизни на борьбу, хотя еще смутно представляли, что же это будет за борьба. Учась на последних курсах физико-математического факультета Московского университета, где плотно преподавали философию, Герцен уже видел себя на государственной службе в качестве реформатора.

Эмиграция

Университет Герцен должен был окончить с золотой медалью, но из-за интриг, царивших внутри учебного заведения, получил лишь серебряную. Александр Иванович настолько расстроился, что даже не пошел ее забирать из деканата. Уже тогда политически активный Герцен был замечен властями и сослан в ссылку. Такой шаг царской власти и увиденное в ссылке сделали Герцена непримиримым критиком российских порядков. В 1840 году Герцену позволили вернуться в Москву. Тогда он написал свое знаменитое произведение «Кто виноват?», подвергнутое жесткой критике со стороны консерваторов.

В 1847 году Герцен с семьей переезжает в Европу, где продолжает работать над философскими трудами и заниматься политической деятельностью. Во Франции он сблизился с Прудоном, «отцом» анархизма, совместно они издавали влиятельную газету «Голос труда». С 1857 года Герцен издает едкую по содержанию, но очень серьезную газету «Колокол», которая была особенно влиятельной в канун отмены крепостного права и которую читали даже в Зимнем дворце. Умер Герцен от воспаления легких. И хотя его могила находится в Ницце, имя мыслителя было присвоено улицам и библиотекам во многих городах бывшего СССР.

Обложка: Александр Иванович Герцен, 1861 год. Фото С.Л. Левицкого.

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