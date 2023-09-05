Краткий курс истории. Николай Огарёв
Русский поэт, публицист, революционер...
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12 июня (н. ст.) 1877 года скончался Николай Платонович Огарёв, русский поэт, публицист, революционер, ближайший друг Александра Герцена.
Арест и ссылка
Огарёв родился в 1813 году в Санкт-Петербурге, в семье действительного статского советника Платона Огарёва. После смерти супруги он с сыном Николаем переехал сначала в родовое имение в Пензенской губернии, а потом, в 1820 году, в Москву, где впоследствии состоялась судьбоносная встреча одиннадцатилетнего Саши Герцена и десятилетнего Ники Огарёва. В 1829 году Огарёв стал вольнослушателем Московского университета.
Под революцией Герцен и Огарёв в своем студенческом кружке понимали совсем не то, что случилось в России в начале XX века. Они видели революцию как уничтожение крепостничества и введение конституции. Конечно же, студенческий кружок привлек внимание властей, и Огарёв попал в разряд лиц, «обращающих на себя внимание образом мыслей своих». Поводом к первому аресту Огарёва в июле 1834 года стало декламирование пасквильных стишков в адрес правительства на одной студенческой вечеринке, куда затесался провокатор. Родным удалось доказать, что Огарёва на том вечере не было. Но спустя десять дней последовал новый арест – за содержание личной переписки между Герценом и Огарёвым. По милости царя каторгу Огарёву заменили ссылкой в Пензу.
Пенза
В Пензе Огарёв работал бессистемно, все время переключался с одного начинания на другое. В своей жизни он много времени уделил философии. Изучал Гегеля, Фихте, Конта, Спинозу. Он стремился разработать собственную философскую систему, однако не смог завершить дело – не хватило опыта. Пензенское уныние на короткое время скрасила любовь, Огарёв вновь начал писать музыку и стихи, но вскоре выяснилось, что супругу кроме денег ничего не интересует.
Огарёв страдал от невозможности общаться с Герценом, участились приступы эпилепсии. Его спасла возможность поехать на Северный Кавказ летом 1838 года, где он встретился с ссыльными декабристами и вдохновился мыслью о том, что сознательно обрек себя на их путь. В 1839 году Огарёв получил разрешение на возвращение в Москву, где вокруг него сразу же образовался кружок последователей диалектической философии Гегеля. В него вошли Станкевич, Белинский, Бакунин, Грановский.
Эмиграция
Начиная с 1840 года Огарёв почти шесть лет провел за рубежом, посещал курс лекций в Берлинском университете. Вернувшись в Россию, повторно женился, его избранницей стала Наталья Тучкова. Огарёв освободил крестьян богатого села Белоомут, доставшегося ему от матери, сам поселился в бывшем отцовском имении в Пензенской губернии. Огарёв успел поработать на благо России, предпринимал попытки организации школ и механизации хозяйства.
После пожара в 1856 году на устроенной Огарёвым бумажной фабрике он и Тучкова уезжают из России, к Герцену, навсегда. В Лондоне с Герценом они возглавляют Вольную русскую типографию, издают еженедельный журнал «Колокол». Тучкова ушла к Герцену, а Огарёв, из огромной дружеской любви к другу, отпустил ее. Николай Платонович развил теорию «русского социализма» Герцена, принял участие в создании революционной организации «Земля и воля» (1860–1861 годы). Он скончался 12 июня 1877 года. В 1966 году урна с прахом Огарёва была перевезена с Гринвичского холма Лондона в Москву и перезахоронена на Новодевичьем кладбище.
Обложка: Портрет Николая Платоновича Огарева (1813 - 1877) в молодости. Неизвестный художник. 1830-е гг. Государственный Исторический Музей
Источник: https://catalog.shm.ru
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