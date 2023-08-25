Краткий курс истории. Михаил Бакунин Всемирно известный теоретик анархизма, революционер, народник. На чтение: 1 минута

30 мая (н. ст.) 1814 года родился Михаил Александрович Бакунин, всемирно известный теоретик анархизма, революционер, народник.

Свободный сын консерватора

Михаил Александрович был отпрыском достаточно богатого помещика, владевшего имением Прямухино в Тверской губернии. Александр Бакунин являлся одним из образованнейших людей своего времени, был предводителем тверского дворянства, выписывал европейские журналы, газеты, книги. В доме Бакуниных говорили на четырех иностранных языках. Глава семейства был, с одной стороны, консервативен, с другой – детей воспитывал в свободе.

Михаил Бакунин, старший из сыновей и третий ребенок в семье, до 14 лет обучался дома, после чего был отправлен в артиллерийское училище, где вскоре начались конфликты с руководством. Из-за одного из них Бакунину не дали окончить училище и отправили в войска. Годы учебы и службы Бакунин посвятил изучению наук и философии, тогда же выучил польский язык, а тяга к знаниям не остывала в нем всю жизнь. В молодые годы Бакунин был сторонником и большим знатоком философии Гегеля, входил в кружок Станкевича. О Бакунине говорили, что он мгновенно сходился с людьми. Кстати, Иван Тургенев также входил в кружок Станкевича, а его произведение «Уездный лекарь», по сути, описывает завершение отношений Станкевича с сестрой Бакунина – Любовью.

Человек действия

Всяким развлечениям Бакунин предпочитал споры о философии. В 1840 году он переехал в Берлин, продолжил заниматься философией. В 1843 году, уже в Цюрихе, Бакунин проникается коммунистическими идеями. Из-за опубликованных им статей на эту тему возникает дипломатический конфликт. Бакунина вызывают в Петербург, он не возвращается, следует лишение его российского подданства с угрозой ареста по возвращении на родину. В середине 1840-х годов Бакунин в Париже знакомится со многими теоретиками коммунизма (в самом широком смысле), в том числе с Прудоном и Марксом. Последний станет для Бакунина другом и соратником, затем противником и даже врагом по I Интернационалу, да таким, что обе стороны доходили до совершенно гнусных пасквилей в адрес друг друга.

Затем Бакунин заведет дружбу с немецким композитором Вагнером, а также лидером итальянского национально-освободительного движения Гарибальди и другими. Бакунин был человеком действия, что отличало его от большинства теоретиков-революционеров того времени. В 1848 году он принимал участие в революционных событиях в Париже. В 1849 году на стороне восставших участвовал в Дрезденском восстании, был арестован, приговорен к смертной казни, замененной на пожизненное заключение. Затем были австрийские тюрьмы, снова смертный приговор, замененный высылкой в Россию, заключение в Петропавловской крепости, Шлиссельбурге. После восьми лет тюрем Бакунин, сильно подорвавший здоровье, благодаря хлопотам родственников был отправлен на вечную каторгу в Сибирь. Там Михаил женился и затем, в 1861 году, бежал. До последних лет Бакунин продолжал заниматься революционной деятельностью, скончавшись 1 июля 1876 года в Швейцарии.

Идеи

Бакунин возводил в культ понятие внутренней жизни, которая, по его мнению, является ключом к подлинному бытию человека. В центре внутренней жизни, то есть работы человека над собой, располагается, по Бакунину, понятие любви в смысле первоначала бытия. Одной из центральных мыслей Бакунина как теоретика анархизма была идея необходимости созидания, которое невозможно без разрушения, поскольку нужно сначала расчистить место для строительства. В 1847 году Бакунин пришел к идее панславизма – необходимости национального политического объединения всех славянских народов (абсолютное большинство которых тогда не имело суверенных государственных образований), которое станет «бомбой» для самодержавия и европейского миропорядка.

Тогда же он сформулировал еще одну центральную анархистскую мысль: объединение человеческого общества и обществ «снизу» на основах федерализма, отрицание любых привилегий, уничтожение социального и экономического неравенства, а также всего несовместимого с принципами индивидуальной свободы. Особенностью Бакунина было то, что он кругом видел революционную ситуацию, воспринимая желаемое за действительное. Можно сказать, что жизненным кредо Бакунина было «бунт прямо здесь!». Впрочем, в конце жизни он признал, что Европа и Россия не готовы к осуществлению идеала анархии.

Обложка: Михаил Бакунин, 1860 год (фото: Color by Klimbim 0.1)

Источник: https://klimbim2014.wordpress.com