Григорий Потемкин: человек, перестроивший русскую армию 24 сентября 1739 года родился один из самых знаменитых и успешных военных реформаторов России Светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический. На чтение: 4 минуты

24 сентября 1739 года родился один из самых знаменитых и успешных военных реформаторов России.

Светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический навсегда вошел в историю России как человек, который, по оценкам современников, сделал на юге страны едва ли не больше, чем Петр Великий — на ее севере. Действительно, присоединением Крыма и активным развитием Причерноморья наша страна обязана прежде всего Потемкину. Но государственная деятельность Потемкина не исчерпывалась одним освоением русского юга: она касалась множества сфер, поскольку и собственные его интересы и познания были весьма обширными. Одним из самых важных для него поприщ была военная служба, и именно в этой сфере блестящим образом проявились его характер, способности и устремления, завершившиеся в итоге крупной реформой русской армии.

Из студентов в вахмистры

Григорий родился в семье смоленского дворянина, отставного майора, участника Петровских войн Александра Васильевича Потемкина. Мальчик с детства отличался крепким здоровьем и непоседливым нравом. Оставшийся без отца в семилетнем возрасте, Григорий Потемкин переехал вместе с матерью в Москву, где и прошли его отрочество и юность. Получив хорошее домашнее образование (немецкий язык, например, он изучал в лицее Иоганна-Филиппа Литке, деда будущего исследователя Арктики адмирала Федора Литке), юноша легко поступил в Московский университет и так же легко учился в нем. Но блестящие успехи и те перспективы, которые они открывали перед Григорием, не стали залогом успешной академической карьеры. Спустя пять лет, в начале 1760-го года, имея в багаже золотую медаль за успехи в науках и представление императрице Елизавете Петровне в числе дюжины лучших студентов, Потемкин был отчислен из университета «за леность и нехождение в классы».

Так была обозначена формальная причина отчисления, а о реальной историки спорят до сих пор, допуская, что основанием для столь жесткой меры могло стать участие в придворном заговоре. Повод для этого дает сам Григорий Потемкин: двумя годами позже он участвует в дворцовом перевороте, который привел на российский престол императрицу Екатерину II — будущую покровительницу выдающегося гвардейца. Роль, которую Потемкин сыграл в заговоре, была невелика, но он сумел склонить Конную гвардию, в которой служил вахмистром (чина он достиг, пребывая в заочной службе во время обучения в университете, а после отчисления отправился в полк), на сторону Екатерины и заслужил за это горячую благодарность императрицы. Из всех сослуживцев, представленных после переворота к следующему званию, Екатерина только его повысила не на ступень, а на две, начертав на представлении, что Потемкину отныне «быть подпоручиком».

С этого момента и до самого конца жизни Григорий Потемкин не оставлял военного поприща, несмотря на то что за следующие три десятка лет ему довелось побывать и дипломатом, и губернатором, и управителем новых земель на юге России. Свое восхождение к вершинам политической власти он начал, участвуя в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов, с которой вернулся в звании генерал-майора и со славой бесшабашно храброго и очень способного полководца. Командовавший конницей, он сумел так изменить тактику ее действий, что генерал-аншеф Александр Голицын, под чьим началом воевал Потемкин, отдельно подчеркивал: никогда еще русская конница не действовала с такой стройностью и мужеством.

Фаворит царицы перекраивает «царицу полей»

Запомнившийся Екатерине II по событиям 1762 года, достаточно молодой (ему только-только исполнилось 35 лет), но уже вполне зрелый генерал сумел обратить на себя внимание императрицы — и это очень быстро стало отражаться на его карьерном росте. С 1774 года, когда ему было присвоено звание генерал-поручика, а отношение императрицы к новому фавориту переживало самый пик, Потемкин становится фактическим руководителем Военной коллегии. Формально пост ее председателя остается вакантным, но вице-президент Григорий Потемкин в это время является тем самым человеком, который берет в свои руки управление военной стороной государственной жизни.

Берет, чтобы практически сразу приняться за давно назревшие военные реформы. Уже в 1775 году Потемкин начинает реформировать пехоту — основную на тот момент военную силу русской армии. Вместо множества вариантов штатов пехотных частей, унаследованных от петровского времени, Потемкин вводит в пехоте единую штатную структуру, что существенно упрощает организацию снабжения и пополнения. А чтобы пехота по-прежнему оставалась главным игроком на поле боя, вице-президент Военной коллегии ставит перед ее командирами задачу трансформировать систему подготовки рекрутов и нацелить их на новые задачи. Теперь новобранцев полагалось обучать уже не всем воинским специальностям понемногу, чтобы позднее они могли отправляться на службу в любые полки и подразделения, но с самого начала учить конкретной воинской специальности.

Делать это полагалось с упором на практические действия, а время для такого обучения полагалось выделять за счет сокращения «плацевой шагистики». Все это позволяло научить пехоту действовать самостоятельно, без поддержки других родов войск, приучить к быстрым и долгим маршам и скрытному перемещению, а также обеспечить максимально возможную меткость при ведении одиночного огня. Не случайно именно в это время в России начинают появляться отдельные егерские батальоны, растет число гренадеров и появляются мушкетерские полки (один из которых – Владимирский – семь десятков лет спустя покроет себя славой в Альминском сражении в Крыму).

Трансформируется и система взаимоотношений внутри армии. Сохранившая с петровских времен практика буквального вколачивания палками в рекрутов армейских премудростей постепенно начинает уступать место вводимой Потемкиным практике вдумчивого объяснения. Как писал он сам, «наблюдайте крайне, чтоб господа штаб- и обер-офицеры больше увещанием и советом, а отнюдь не побоями солдат всем экзерцициям обучать старались». Кстати, подобным образом обходился с теми, кто был ниже него по статусу и званию, и сам Потемкин: многие современники свидетельствовали, что он никогда не позволял себе унизиться самому и унизить собеседника бранью, хотя всегда строго спрашивал за неисполнение или неверную реализацию своих распоряжений.

Новой армии — новая форма

Но самые серьезные реформы Григорий Потемкин начинает, уже став в 1784 году президентом Военной коллегии. Именно в это время серьезной трансформации подвергается русская кавалерия: во-первых, увеличивается ее численность, а во-вторых, драгунские полки начинают активно проходить пехотную подготовку, чтобы иметь возможность действовать самостоятельно, без пехотной поддержки. Что касается собственно пехоты, то она тоже получает новые полки и другие соединения. Под руководством Потемкина в течение 1785-1788 годов формируются девять егерских корпусов, солдаты и офицеры которых становятся основными проводниками идеи рассыпного строя в русской армии.

Вскоре после этого начинается и трансформация русской военной формы: воевать по-новому в старой форме, которая не только не давала солдату возможности свободно двигаться, но и способствовала распространению заболеваний в армии, было невозможно. В 1786 году в армии появляются гораздо более просторные камзолы и штаны, внизу обшитые кожей, легкие и удобные сапоги, а на головах у солдат — черные каски с оранжевым гребнем и белой кокардой (цвета, которые позднее станут ассоциироваться с гвардейской лентой и цветами царского дома Романовых) и наушники. Но самое главное, отменяются парики и косы, а также пудра — рассадники вшей и кожных заболеваний. Кроме того, отмена этих элементов, которые делали форму щегольской, но непрактичной, принесла еще один важный результат: теперь солдат полагалось стричь по форме, отчего они сразу стали выглядеть гораздо более опрятно.

Существенному изменению подвергается под руководством президента Военной коллегии и система, говоря современным языком, материально-технического снабжения армии. В частности, прекрасно понимая, что даже хорошо обученный солдат не может действовать эффективно, если он замерз или голоден, Григорий Потемкин упрощает и перестраивает службу снабжения, на первых порах взяв ее под свой личный контроль. Его главным требованием была своевременная выдача войскам всего, что им полагалось по штату, в том числе вещевого и котлового довольствия.

В заслугу Григорию Потемкину как военному реформатору можно зачесть и важнейшее изменение статуса и роли казачьих войск. Опыт Пугачевского бунта показал, что предоставлять казачество самому себе и при этом требовать от него эффективной пограничной службы невозможно — и Потемкин берется за изменения в этой сфере. Сформированные им Екатеринославское и Черноморское казачьи войска становятся фактически частью русской армии, гораздо теснее начинает взаимодействовать с нею и Войско Донское, а численность воинов, которых поставляет казачество, увеличивается вдвое.

Накануне великой войны

На долю Георгия Потемкина не выпало громких военных побед, если не считать необычайно эффективно проведенного штурма Очакова 6 декабря 1788 года и бескровного взятия Бендер 4 ноября 1789 года. Он обладал талантом не полководца, но военного строителя — и в этой сфере проявил себя блестяще. Реформа русской армии конца XVIII века по сей день носит название «Потемкинской», а многие элементы и нововведения сохранялись в войсках до середины следующего столетия, причем отнюдь не из-за косности военного мышления. И в этом, пожалуй, главная заслуга человека, который останется в русской истории не только как завоеватель Крыма, строитель Черноморского флота и один из самых влиятельных политиков, но и как человек, перестроивший русскую армию накануне одного из самых тяжелых испытаний — Отечественной войны 1812 года.