Хрущёв против Екатерины Великой. История бунтаря, так и не достигшего мечты В 1760-е годы возникла запутанная ситуация с наследованием русского престола, которую обычному человеку понять было сложно. Наследником скончавшейся в конце 1761 года дочери Петра Великого Елизаветы Петровны должен был стать сын её покойной сестры Анны Петровны и герцога Голштинского Карл Петер Ульрих, женатый на немецкой принцессе Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской. Внук Петра I претендовал сразу на два престола: русский и шведский, ибо приходился внучатым племянником поверженному первым русским императором Карлу XII. Так получилось, что Карл Петер Ульрих всего на 186 дней стал Петром III, а София Августа Фредерика сменила его на троне под именем Екатерины II. Чем мы хуже братьев... На чтение: 2 минуты

В 1760-е годы возникла запутанная ситуация с наследованием русского престола, которую обычному человеку понять было сложно. Наследником скончавшейся в конце 1761 года дочери Петра Великого Елизаветы Петровны должен был стать сын её покойной сестры Анны Петровны и герцога Голштинского Карл Петер Ульрих , женатый на немецкой принцессе Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской. Внук Петра I претендовал сразу на два престола: русский и шведский, ибо приходился внучатым племянником поверженному первым русским императором Карлу XII. Так получилось, что Карл Петер Ульрих всего на 186 дней стал Петром III, а София Августа Фредерика сменила его на троне под именем Екатерины II .

Чем мы хуже братьев Орловых?

Как известно, 28 июня 1762 года с помощью дворянской гвардии Екатерина совершила дворцовый переворот и заставила мужа отречься от престола. Интересно, что в тот момент в стране наличествовали сразу три здравствующих императора: Иоанн VI, сидевший в Шлиссельбургской крепости, Пётр III, сосланный в Ропшу, и воцарившаяся Екатерина II.

Петр Федорович и Екатерина Алексеевна

Источник: commons.wikimedia.org

Естественно, что приход к власти 33-летней амбициозной государыни обрадовал не всех. Немедленно появились смельчаки, которые готовы были внести в этот процесс свои коррективы. Такова была и группа гвардейских офицеров (среди них выделялся поручик лейб-гвардии Измайловского полка Пётр Хрущёв), которые решили: а чем мы хуже братьев Орловых, не организовать ли новый дворцовый переворот? В инициативную группу входили трое братьев Гурьевых – Семён, Иван, Пётр и двое братьев Хрущёвых – Пётр и Алексей. Им казалось, что ситуация на их стороне, так как в гвардии не было единого мнения о законности царствования немецкой принцессы.

Но самое интересное, что в новые правители России они выбрали бедного Иоанна Антоновича, который уже более 20 лет находился в секретной камере Шлиссельбургской крепости и за это время превратился в психически больного человека. Две группы братьев о здоровье претендента, разумеется, ничего не знали.

Екатерина II на балконе Зимнего дворца, приветствуемая гвардией и народом в день переворота

Источник: commons.wikimedia.org

С глаз долой – на Камчатку

Заговор гвардейцев не успел войти в завершающую стадию: всех участников оперативно разоблачили, и они оказались под следствием. Под раздачу, как это часто бывает, попали и люди, никакого отношения к заговору не имевшие. Следствие «выявило», что заговорщиков было не пять человек, а тысячи, и среди них более 70 «больших людей». По итогам следствия, Екатерина II в октябре 1762 года выпустила специальный манифест, который изобиловал эмоциональными оборотами разгневанной царицы. Братьев обвиняли в оскорблении величества и в том, что они других привлекли к нарушению монаршего спокойствия.

Приговор не отличался мягкостью: двух главных зачинщиков – Петра Хрущёва и Семёна Гурьева – постановили четвертовать с дальнейшим отсечением головы. Но, если вы помните, в дальнейшем правление Екатерины было принято считать «просвещённым веком», и не зря: проявлением монаршего милосердия стала замена смертной казни ссылкой на Камчатку, в Большерецкий острог, на вечное поселение.

На этом можно было бы и закончить наше повествование о неудавшемся заговоре, но это только начало удивительных событий, приключившихся с неудавшимся заговорщиком Петром Хрущёвым.

Ф. Буров. Император Петр III посещает Ивана VI Антоновича в Шлиссельбургской крепости

Источник: rg.ru

Снова заговор

Первоначально наш герой оказался в Охотске, а уже в 1770 году был переведён в камчатский Большерецкий острог. Ссыльные в Большерецке не сидели по казематам, а квартировали у местных жителей. Бежать с этого края света было вроде некуда. Комендант Большерецка Нилов определил Хрущёва воспитателем к своему сыну, которого тот должен был обучать политесу и французскому языку. В доме коменданта Пётр ознакомился с географическими картами, стал мечтать о побеге на райские Марианские острова и даже подготовил маршрут.

Весной 1771 года Большерецк охватил бунт. Оголодавшее за зиму население требовало от коменданта продовольствия. Здесь вновь проявился бунтарский характер Петра Хрущёва. Он зачитал свой манифест, толпу привели к присяге наследнику престола Павлу Петровичу, а капитана Нилова убили. Бунтовщики смогли захватить военный парусник «Святой Пётр» и отправились в плавание…

Вид на Большерецк. Конец XVIII века

Источник: commons.wikimedia.org

Русская « кругосветка »

Первыми на пути дерзких беглецов оказались Японские острова. Они смогли пополнить запасы питьевой воды и продуктов, а уже в августе 1771 года добрались до острова Формоза (Тайвань). Здесь также всё приходилось добывать оружием. Плавание было очень трудным, и когда через четыре месяца корабль добрался до португальского Макао, команда значительно поредела. В Макао авантюристы встретили радушный приём: помогли меха, взятые с собой с Камчатки. Корабль продали, и часть экипажа на французском корабле отправилась в Европу.

Франция встретила беглецов летом 1772 года, и здесь команда разделилась. Часть отправилась в Париж, к русскому посланнику, чтобы просить пощады за содеянное. Позже Екатерина действительно простила их и позволила вернуться на прежнее место жительства, то есть на Камчатку. Другая часть осталась с Бенёвским, в том числе и Хрущёв. Дальнейшая судьба беглого гвардейца просматривается смутно. Известно, что он вместе с Бенёвским пошёл на службу во французскую армию, где в качестве капитана волонтёров отправился на Мадагаскар. До рая на Марианских островах ему, по всей видимости, добраться не удалось. В 1799 году, уже после смерти Екатерины и в правление Павла I , ему вместе с другим участником бунта Коростылёвым было позволено вернуться на родину. Хрущёв отправился в окрестности Канска, где основал деревушку и где спокойно умер, «водворённый на свободное житьё». Таков был итог головокружительной карьеры молодого офицера, пытавшегося свергнуть Екатерину с трона, на который она только что села.

И.Творожников. Мирович перед телом Ивана VI

Источник: rg.ru

Обложка: Иван Миодушевский. Вручение письма императрице Екатерине II

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