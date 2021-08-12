Возрождение «второго Рима». Греческий проект Екатерины Великой Завоевание Россией выхода к Черному морю и приобретение Крымского полуострова были отнюдь не самыми смелыми проектами Екатерины Второй. Государыня мечтала о возрождении некогда великой Византийской империи Падение империи Тысячелетняя история Византии закончилась 29 мая 1453 года, когда в столицу империи ворвались войска турецкого султана Мехмеда II. Духовный центр православия пал под натиском захватчиков, могущество одного из самых влиятельных государств было утеряно безвозвратно. Однако принять этот факт согласились не все. Падение Константинополя. Неизвестный венецианский художник. Конец XV – начало XVI вв. https://upload.wikimedia.org Идея возрождения Византийской империи зародилась еще в Московском княжестве, стремительно объединявшем вокруг себя русские земли в XV-XVI веках. Теория... На чтение: 3 минуты

Завоевание Россией выхода к Черному морю и приобретение Крымского полуострова были отнюдь не самыми смелыми проектами Екатерины Второй . Государыня мечтала о возрождении некогда великой Византийской империи

Падение империи

Тысячелетняя история Византии закончилась 29 мая 1453 года, когда в столицу империи ворвались войска турецкого султана Мехмеда II . Духовный центр православия пал под натиском захватчиков, могущество одного из самых влиятельных государств было утеряно безвозвратно. Однако принять этот факт согласились не все.

Падение Константинополя. Неизвестный венецианский художник. Конец XV – начало XVI вв.

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Идея возрождения Византийской империи зародилась еще в Московском княжестве, стремительно объединявшем вокруг себя русские земли в XV-XVI веках. Теория «Москва – Третий Рим», озвученная монахом Филофеем, благополучно пережила правления Рюриковичей , Смутное время и нашла отклик у правителей Российского государства из новой династии. Когда в XVII веке обозначились первые территориальные конфликты с Османской империей , идея вышла за пределы религиозных рассуждений и зазвучала по-новому.

Позднее вместе со стремлением достичь прочного контроля Российской империи над Черным морем к этой теории присоединилась идея освобождения Константинополя от турок. Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года справедливо представлялся Екатерине II перемирием, имеющим, впрочем, неплохие условия. И все же вопрос Черноморских проливов оставался открытым, а обстановка в Крымском ханстве была неспокойной. В конце 1770-х годов у Екатерины Великой и ее фаворита Григория Потемкина возник план, который и получил название «греческого проекта».

Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Художник Иоганн Баптист фон Лампи. 1790 год.

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Планировалось вытеснить турок в Азию, а на месте европейских владений Османской империи создать два независимых государства: Греческую империю («наследницу» Византии) и Дакию, которая послужит буфером между тремя империями. В ее состав Екатерина планировала включить территории Молдавии, Валахии и Бессарабии, а на престол посадить правителя-христианина. Что касается главной части проекта – Греческой империи, то она должна была включать в себя южную Болгарию, острова Архипелага, Македонию и саму Грецию. Статус столицы следовало вернуть Константинополю. На правах «Третьего Рима» этим занялась бы Россия, долгом которой являлось освобождение единоверцев от многолетнего турецкого владычества. Символическим жестом, призванным поставить точку в осуществлении проекта, должно было стать водружение православного креста над храмом Святой Софии .

Фейерверк в честь путешествия Екатерины II по Крыму. Конец XVIII века.

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Константин Павлович и греческий престол

27 апреля 1779 года появился на свет второй сын цесаревича Павла Петровича и внук Екатерины II. По желанию императрицы его назвали Константином, а в манифесте указали, что «от новорожденного можно ожидать увеличения славы и могущества России». Царственная бабушка уже определила для внука судьбу: с таким именем Константин Павлович просто обязан был стать правителем новой Греческой империи. Отметим, что основателем Византийской империи являлся Константин Великий , а последним императором – Константин XI Палеолог , о чем Екатерина прекрасно знала.

На этом намеки Екатерины Великой не закончились. По случаю рождения внука она распорядилась выбить медаль с изображением Черного моря и храма Святой Софии с православным крестом на куполе. Даже в кормилицы будущему императору Екатерина выбрала гречанку! Когда же Константин подрос, бабушка заботливо составила для него расписание занятий, среди которых важное место занимал греческий язык.

Будущий император Павел Петрович с супругой и сыновьями Александром и Константином.

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Существует мнение, что и старший сын Павла Петровича стал «жертвой» греческих амбиций Екатерины II. По официальной версии, рожденного в 1777 году мальчика назвали в честь Александра Невского . Однако императрица скорее мечтала о другом будущем для внука и назвала его в честь другого великого полководца – Александра Македонского , победившего в свое время персов.

Разумеется, подготовка к осуществлению грандиозного замысла заключалась не только в присвоении наследникам подходящих имен. В решении вопроса Екатерина Великая рассчитывала на мощь русских армии и флота, а также на содействие греческого народа. Греки, в свою очередь, возлагали большие надежды на Россию и стремились к обретению независимости от турок.

Медаль, выпущенная в честь рождения Константина Павловича.

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Почти за десять лет до заключения Российской и Османской империями Кючук-Кайнарджийского мира бывший купец из города Салоники и капитан артиллерии русской армии Георгиос Папазолис объехал всю Грецию, стремясь выяснить готовность соотечественников к сопротивлению. Когда на Средиземном море появилась русская эскадра, к ней активно присоединились отряды вооруженного греческого населения. В 1770 году произошло восстание, одним из лидеров которого стал Папазолис. Увы, мирный договор 1774 года не приблизил греков к желаемому, но и не отнял веру в силу русского оружия. Оставалось ждать следующего конфликта между Россией и Турцией.

Александр и Константин Павловичи в годы правления их отца Павла I.

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Европа против

Готовясь к очередной войне с Портой, Екатерина II пришла к выводу, что на этот раз России не помешает сильный союзник в Европе. Выбор пал на Австрию, привлечь которую к совместным действиям императрица смогла, посулив немалые территориальные приобретения.

Первая встреча Екатерины Второй и австрийского императора Иосифа II состоялась в 1780 году в Могилеве. Туда представитель династии Габсбургов прибыл инкогнито, представляясь графом Фалькенштейном. Затем таким же образом австрийский император побывал в Москве и Петербурге. В это время екатерининский канцлер граф Александр Андреевич Безбородко трудился над документом, получившим название «Мемориал по делам политическим». В нем были доработаны и подробно изложены положения «греческого проекта», а также те уступки, которые Россия готова предоставить Австрии за участие в союзе. Григорий Потемкин как главный автор идеи о создании Греческой империи тоже принимал участие в составлении «Мемориала».

Александр Андреевич Безбородко. Художник Иоганн Баптист фон Лампи. 1794 год.

Источник: https://upload.wikimedia.org

Договор, согласно которому Россия и Австрия обязались поддерживать друг друга военной силой или денежной субсидией, содержал секретную часть. В ней Иосиф II признавал условия Кючук-Кайнарджийского мира и фактически соглашался на войну против Турции с последующим разделом завоеванных территорий. Император оставался чрезвычайно доволен такими перспективами ровно до тех пор, пока тайное не стало явным. Франция и Великобритания, выступающие категорически против усиления России, были готовы скорее поддержать турок, чем дать проекту Екатерины осуществиться. Подобная расстановка сил несколько смутила австрийского правителя, а идеи русской государыни уже не вызывали былого энтузиазма. Например, Иосиф II решительно отказывался от создания Дакии.

Как бы то ни было, неоднозначная ситуация разрешилась и без прямого участия Габсбургов. В 1782 году родственник крымского хана Шагин-Гирея поднял вооруженное восстание, встреченное в Стамбуле с большим воодушевлением, и обратился к султану за поддержкой. Шагин-Гирей бежал под защиту русских войск и обратился за помощью к Екатерине. Опасаясь высадки турецких войск на Крымском полуострове, императрица приказала отправить туда русские войска и разогнать мятежников. А вот бежавший хан так и не смог удержать в своих руках власть, да к тому же настроил против себя население жестокими расправами. Он спешно отрекся от престола, а уже в апреле 1783 года вышел Манифест о вхождении Крыма в состав Российской империи. Война с Турцией была неизбежна.

«Мечта императрицы Екатерины». Английская карикатура XVIII века.

Источник: https://sila-mesta.ru

Несбыточная мечта императрицы

Война 1787-1791 гг. закончилась победой Российской империи. Согласно условиям Ясского мира , граница между двумя государствами стала проходить по Днестру, правда, Молдавия и Бессарабия оставались за Турцией. Для Екатерины II это означало одно: «греческий проект» отменяется или в лучшем случае откладывается на неопределенный срок.

Вскоре по приказу императрицы на Черном море будет основан новый морской порт, который заселят в том числе и греками, – город Одесса . В начале XIX века, когда страной будет править уже старший внук Екатерины II Александр , семь греческих островов окажутся под протекторатом России, а в 1821 году греки устроят революцию и обретут долгожданную независимость. Константин Павлович, которому Екатерина Великая сулила греческий престол, не захочет править даже Российской империей, уступив это право младшему брату. Единственным живым напоминанием о смелом проекте амбициозной государыни и ее сподвижников остается Вознесенский (он же – Софийский) храм, возведенный в напоминание о Софии Константинопольской в Царском Селе. Посетить его можно и в наши дни.

Вознесенский собор в Царском селе, созданный по образу собора св. Софии в Константинополе.

https://upload.wikimedia.org

Обложка: Аллегория на победу Екатерины II над турками и татарами. Художник Стефано Торелли. 1772 год. Источник: https://runivers.ru

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