Краткий курс истории. Великий император 27 февраля (н. ст.) 272 года родился Константин I Великий, римский император. В лике святых Римский император Константин I Великий причислен к лику святых и именуется равноапостольным, как и его мать Елена. Это значит, что заслуги сего человека перед Церковью исключительны. В 313 году увидел свет Миланский эдикт, провозглашавший свободу вероисповедания (веротерпимость) в Римской империи, а также возвращавший христианам конфискованное имущество, и это спустя всего восемь лет с того момента, как император Диоклетиан, жесточайший гонитель христиан, оставил власть. Константинополь Пройдя долгий путь к императорскому престолу, Константин не нашел себе места в Риме – столице своего государства. Будучи выходцем с Востока,... На чтение: 4 минуты

27 февраля 272 года в провинции Верхняя Мёзия в городе Наиссе родился Константин, будущий император Рима. Отцом Константина был Флавий Валерий Констанций Хлор, впоследствии провозглашённый цезарем, а матерью — его сожительница — христианка Елена, происходившая из простой семьи.

В лике святых

Прежде, чем статьи императором, Константин провел долгое время в заложниках в Никомедии, где правил один из четырех равных по силе правителей империи, Галерий. Добившись разрешения присоединиться к отцу, Константин пробыл с ним до его смерти в 306 году н.э. и был провозглашен императором. Став одним из четырех одновременных правителей Рима, наряду с Галерием, Флавием Севером и Максимином Дазой, Константин постепенно завоевал популярность в народе и армии, а благодаря военным победам над противниками и восставшими, в 324 году стал единоличным правителем Римской Империи.

Римский император Константин I Великий причислен к лику святых и именуется равноапостольным, как и его мать Елена. Это значит, что заслуги сего человека перед Церковью исключительны. В 313 году увидел свет Миланский эдикт, провозглашавший свободу вероисповедания (веротерпимость) в Римской империи, а также возвращавший христианам конфискованное имущество, и это спустя всего восемь лет с того момента, как император Диоклетиан, жесточайший гонитель христиан, оставил власть.

Константинополь

Пройдя долгий путь к императорскому престолу, Константин не нашел себе места в Риме – столице своего государства. Всего он за свою жизнь он побывал в Риме трижды, один раз как триумфатор после победы над Максенцием. Будучи выходцем с Востока, он перенес столицу в Византий, древний город в точке, где сходились Восток и Запад, на берегу пролива Босфор. Старый город был расширен и окружён неприступными крепостными стенами. В нём возводятся ипподром и множество храмов, как христианских, так и языческих. Со всей империи в Византий свозились произведения искусства: картины, скульптуры. Строительство началось в 324 году, и спустя 6 лет, 11 мая 330 года, Константин официально перенёс столицу Римской империи в Византий и нарёк его Новым Римом. Еще при жизни Константина город стали называть Константинополем. Население нового города быстро росло, в том числе и потому, что Константин установил бесплатную выдачу некоторых продуктов тем, кто обзаводился недвижимостью в городе.

Старый новый человек

«По плодам их узнаете их», – сказано в Писании, и, надо признать, биография Константина изобилует войнами и казнями, как и биография любого римского правителя того времени. Это считается одной из причин, по которым Константин откладывал крещение на конец жизни: он хотел очиститься перед самой смертью и войти в жизнь вечную. Впрочем, для человека римской культуры с ее языческими плюралистическими воззрениями и магизмом данное обстоятельство совсем не удивительно. Последние годы жизни Константин провел в строительстве храмов по всей территории своей империи. Согласно легенде, крещение он принял на смертном одре от арианина Евсевия Никомидийского в 337 году.