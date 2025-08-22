Правление Александра I При императоре, названном «Благословенным», Россия достигла небывалого могущества. На чтение: 8 минут

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Александр I стал российским императором в результате дворцового переворота и цареубийства 11 марта 1801 г.

В первые годы правления он полагал, что страна нуждается в коренных реформах и серьезном обновлении. Для проведения реформ он создал Негласный комитет для обсуждения проектов преобразований. Негласный комитет выдвигал идею ограничения самодержавия, но вначале решено было провести реформы в сфере управления. В 1802 г. началась реформа высших органов государственной власти, создан министерства, учрежден Комитет министров. В 1803 г. был издан указ о «вольных хлебопашцах», по которому помещики могли за выкуп отпускать своих крепостных на волю с земельными наделами. После обращения помещиков Прибалтики утвердил закон о полной отмене крепостного права в Эстляндии (1811 г.).

В 1809 году статс-секретарь императора М. Сперанский представил царю проект коренной реформы государственного управления – проект создания в России конституционной монархии. Встретив активное сопротивление дворян, Александр I отказался от проекта.

В 1816–1822 гг. в России возникли дворянские тайные общества – «Союз спасения». Союз благоденствия Южное общество, Северное общество – с целью введения в России республиканской конституции или конституционной монархией. К концу своего царствования Александр I, испытывая давление со стороны дворян и опасаясь народных выступлений, отказался от всех либеральных идей и серьезных реформ.

В 1812 г. Россия испытала нашествие армии Наполеона, поражение которого завершилось вступлением русских войск в Париж. Во внешней политике России произошли кардинальные перемены. В отличие от Павла I, который поддерживал Наполеона, Александр, напротив, выступил против Франции, а с Англией возобновил торговые и политические отношения.

В 1801 г. Россия и Англия заключили антифранцузскую конвенцию «О взаимной дружбе», а потом, в 1804 г. Россия вступили в третью антифранцузскую коалицию. После поражения под Аустерлицем в 1805 г. коалиция распалась. В 1807 г. подписан вынужденный Тильзитский мир с Наполеоном. Впоследствии Россия с союзниками нанесли решающее поражение армии Наполеона в «Битве народов» под Лейпцигом в 1813 г.

В 1804–1813 гг. Россия выиграла войну с Ираном, серьезно расширила и укрепила свои южные границы. В 1806–1812 гг. шла затяжного характера русско-турецкая война. В результате войны со Швецией в 1808–1809 гг. в состав России была включена Финляндия, позднее Польша (1814 г.).

В 1814 г. Россия принимала участие в работе Венского конгресса для решения вопросов послевоенного устройства Европы и в создании Священного союза для обеспечения мира в Европе, в который вошли Россия и почти все европейские страны.

Во время поездки по стране Александр I умер в городе Таганроге 19 ноября 1825 г.

НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА I

И все же первые годы царствования Александра I оставили наилучшие воспоминания у современников, «Дней Александровых прекрасное начало» — так обозначил эти годы А.С. Пушкин. Наступил короткий период просвещенного абсолютизма». Открывались университеты, лицеи, гимназии. Принимались меры к облегчению положения крестьян. Александр прекратил раздачу государственных крестьян во владение помещикам. В 1803 г . был принят указ о «вольных хлебопашцах». Согласно указу, помещик мог освободить своих крестьян, наделив их землей и получив с них выкуп. Но помещики не спешили воспользоваться этим указом. За время царствования Александра I было освобождено всего 47 тыс. душ мужского пола. Но идеи, заложенные в указе 1803 г., впоследствии легли в основание реформы 1861 г .

В Негласном комитете было высказано предложение о запрещении продавать крепостных без земли. Торговля людьми осуществлялась в России в неприкрытых, циничных формах. Объявления о продаже крепостных печатались в газетах. На Макарьевской ярмарке их продавали наряду с прочим товаром, разлучали семьи. Иногда русский крестьянин, купленный на ярмарке, отправлялся в далекие восточные страны, где до конца своих дней жил на положении раба-чужестранца.

Александр I хотел пресечь подобные постыдные явления, но предложение о запрещении продавать крестьян без земли натолкнулось на упорное сопротивление высших сановников. Они считали, что это подрывает крепостное право. Не проявив настойчивости, молодой император отступил. Было запрещено только публиковать объявления о продаже людей.

К началу XIX в. административная система государства находилась в состоянии очевидного развала. Введенная Петром I коллегиальная форма центрального управления явно себя не оправдала. В коллегиях царила круговая безответственность, прикрывавшая взяточничество и казнокрадство. Местные власти, пользуясь слабостью центрального управления, творили беззакония.

На первых порах Александр I надеялся навести порядок и укрепить государство путем введения министерской системы центрального управления, основанной на принципе единоначалия. В 1802 г. вместо прежних 12 коллегий было создано 8 министерств: военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, коммерции, финансов, народного просвещения и юстиции. Эта мера укрепила центральное управление. Но решительной победы в борьбе с злоупотреблениями достигнуто не было. В новых министерствах поселились старые пороки. Разрастаясь, они поднимались до верхних этажей государственной власти. Александру были известны сенаторы, бравшие взятки. Желание изобличить их боролось в нем с опасением уронить престиж Сената. Становилось очевидно, что одними перестановками в бюрократической машине нельзя решить задачу создания такой системы государственной власти, которая активно содействовала бы развитию производительных сил страны, а не пожирала ее ресурсы. Требовался принципиально новый подход к решению задачи.

Боханов А.Н., Горинов М.М. История России с начала XVIII до конца XIX века, М., 2001

«РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

Российской, русской политики в царствование Императора Александра I, можно сказать, не существует. Есть политика европейская (сто лет спустя сказали бы «пан-европейская»), есть политика вселенной – политика Священного Союза. И есть «русская политика» иностранных кабинетов, использующих для своих корыстных целей Россию и ее Царя искусной работой доверенных лиц, имеющих на Государя неограниченное влияние (таковы, например, Поццо ди Борго и Мишо де Боретур – два удивительных генерал-адъютанта, заправлявших русской политикой, но за долговременное свое генерал-адъютантство не выучившихся ни одному русскому слову).

Здесь можно проследить четыре фазы:

Первая – эпоха преимущественно английского влияния. Это – «дней Александровых прекрасное начало». Молодой Государь непрочь помечтать в кругу интимных друзей о «прожектах конституции российской». Англия – идеал и покровительница всякого либерализма, в том числе русского. Во главе английского правительства Питт младший – великий сын великого отца, смертельный враг Франции вообще и Бонапарта в частности. Им пускается прекрасная идея освобождения Европы от тирании Наполеона (финансовую сторону Англия берет на себя). Результат – война с Францией, – вторая французская война... Английской крови, правда, пролито немного, зато русская льется рекой при Аустерлице и Пултуске, Эйлау и Фридланде.

За Фридландом следует Тильзит, открывающий вторую эпоху – эпоху французского влияния. Гений Наполеона производит глубокое впечатление на Александра... Тильзитский банкет, георгиевские кресты на груди французских гренадер... Эрфуртское свидание – Император Запада, Император Востока... У России развязаны руки на Дунае, где она ведет войну с Турцией, Наполеон же получает свободу действий в Испании. Россия безоглядно присоединяется к континентальной системе, не обдумав всех последствий этого шага.

Наполеон отбыл в Испанию. В гениальной прусской голове Штейна созрел тем временем план освобождения Германии от ига Наполеона – план, основанный на русской крови... От Берлина до Петербурга ближе, чем от Мадрида до Петербурга. Прусское влияние начинает вытеснять французское. Штейн и Пфуль повели дело искусно, ловко представив русскому Императору все величие подвига «спасения царей и их народов». Одновременно их сообщники натравливали на Россию Наполеона, всячески инсинуируя несоблюдения Россией континентального договора, затрагивая больное место Наполеона, его ненависть к главному своему врагу – Англии. Отношения между эрфуртскими союзниками окончательно испортились и пустячного повода (искусно раздутого стараниями немецких доброжелателей) оказалось достаточно для вовлечения Наполеона и Александра в жестокую трехлетнюю войну, обескровившую и разорившую их страны – но оказавшуюся до чрезвычайности прибыльной (как на то и рассчитывали зачинщики) для Германии вообще и для Пруссии в частности.

Используя до конца слабые стороны Александра I – страсть к позе и мистицизм, – иностранные кабинеты тонкой лестью заставили его уверовать в свой мессианизм и через своих доверенных людей внушили ему идею Священного Союза, превратившегося затем в их искусных руках в Священный союз Европы против России. Современная тем печальным событиям гравюра изображает «клятву трех монархов на гробе Фридриха Великого в вечной дружбе». Клятву, за которую ужасной ценой заплатили четыре русских поколения. На Венском конгрессе от России отбирается Галиция, незадолго до того ею полученная, а в обмен дается герцогство Варшавское, чем предусмотрительно, к вящей славе германизма, в состав России вводится враждебный ей польский элемент. В этот четвертый период русская политика направляется по указке Меттерниха.

Керсновский А. А. История русской армии (в 4 томах). М., 1992–1994

ВОЙНА 1812 И ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД РУССКОЙ АРМИИ

Из 650 тыс. солдат «Великой армии» Наполеона вернулись на родину, по одним данным, 30 тыс., по другим – 40 тыс. солдат. По существу, наполеоновская армия была не изгнана, а истреблена на бескрайних заснеженных просторах России. 21 декабря Кутузов доносил Александру: «Война закончена за полным истреблением неприятеля». 25 декабря был издан приуроченный к Рождеству Христову царский манифест, возвещавший об окончании войны. Россия оказалась единственной страной в Европе, способной не только противостоять наполеоновской агрессии, но и нанести ей сокрушительный удар. Секрет победы заключался в том, что это была национально-освободительная, поистине Отечественная, война. Но эта победа досталась народу дорогой ценой. Двенадцать губерний, ставших ареной военных действий, были разорены. Сожжены и разрушены древние русские города Смоленск, Полоцк, Витебск, Москва. Прямые военные потери составили свыше 300 тыс. солдат и офицеров. Еще большие потери были среди гражданского населения.

Победа в Отечественной войне 1812 г. оказала огромное воздействие на все стороны социальной, политической и культурной жизни страны, способствовала росту национального самосознания, дала могучий толчок развитию передовой общественной мысли в России.

Но победоносное окончание Отечественной войны 1812 г. еще не означало, что России удалось покончить с агрессивными планами Наполеона. Сам он открыто заявлял о подготовке нового похода на Россию, лихорадочно сколачивал новую армию для кампании 1813 г.

Александр I принял решение упредить Наполеона и сразу же перенести военные действия за пределы страны. Во исполнение его воли Кутузов в приказе по армии от 21 декабря 1812 г. писал: «Не останавливаясь среди героических подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его». И Александр и Кутузов с полным основанием рассчитывали на помощь со стороны покоренных Наполеоном народов, и их расчет оправдался.

1 января 1813 г. стотысячная русская армия под командованием Кутузова перешла Неман и вступила в пределы Польши. 16 февраля в Калише, где находилась ставка Александра I, был заключен между Россией и Пруссией наступательный и оборонительный союз. Пруссия брала на себя также обязательство снабжать на своей территории продовольствием русскую армию.

В начале марта русские войска заняли Берлин. К этому времени Наполеон сформировал 300-тысячную армию, из состава которой 160 тыс. солдат двинул против союзных войск. Тяжелой потерей для России была смерть Кутузова 16 апреля 1813 г. в силезском городе Бунцлау. Главнокомандующим русской армией Александр I назначил П.Х. Витгенштейна. Его попытки вести свою, отличную от кутузовской стратегию привела к ряду неудач. Наполеон, нанеся в конце апреля – начале мая поражения русско-прусским войскам при Люцене и Бауцене, отбросил их к Одеру. Александр I заменил Витгенштейна на посту главнокомандующего союзными войсками Барклаем де Толли.

В июле – августе 1813 г. в антинаполеоновскую коалицию вступили Англия, Швеция и Австрия. В распоряжении коалиции оказалось до полумиллиона солдат, разделенных на три армии. Главнокомандующим над всеми армиями был назначен австрийский фельдмаршал Карл Шварценберг, а общее руководство ведением военных действий против Наполеона осуществлял совет трех монархов – Александра I, Франца I и Фридриха-Вильгельма III.

У Наполеона к началу августа 1813 г. насчитывалось уже 440 тыс. солдат, и 15 августа он одержал победу над войсками коалиции под Дрезденом. Лишь победа русских войск через три дня после Дрезденского сражения над корпусом наполеоновского генерала Д. Вандама под Кульмом предотвратила распад коалиции.

Решающее сражение в ходе кампании 1813 г. развернулось под Лейпцигом 4-7 октября. Это была «битва народов». В ней участвовало с обеих сторон более полумиллиона человек. Сражение завершилось победой союзных русско-прусско-австрийских войск.

После сражения под Лейпцигом союзники медленно продвигались к французской границе. За два с половиной месяца почти вся территория германских государств была освобождена от французских войск, за исключением некоторых крепостей, в которых французские гарнизоны упорно оборонялись до самого конца войны.

1 января 1814 г. союзные войска перешли Рейн и вступили на территорию Франции. К этому времени к антинаполеоновской коалиции присоединилась Дания. Союзные войска непрерывно пополнялись резервами, и к началу 1814 г. насчитывали уже до 900 тыс. солдат. За два зимних месяца 1814 г. Наполеон выиграл у них 12 сражений и два свел вничью. В лагере коалиции вновь возникли колебания. Союзники предложили Наполеону мир на условиях возвращения Франции к границам 1792 г. Наполеон ответил отказом. На продолжении войны настаивал Александр I, стремившийся к свержению Наполеона с престола. Вместе с тем Александр I не хотел и восстановления на французском престоле Бурбонов: он предлагал оставить на престоле малолетнего сына Наполеона под регентством его матери Марии-Луизы. 10 марта Россия, Австрия, Пруссия и Англия заключили Шомонский трактат, по которому обязывались не вступать в сепаратные переговоры с Наполеоном о мире или перемирии. Трехкратное превосходство союзников в численности войск к концу марта 1814 г. привело к победоносному окончанию кампании. Одержав в начале марта победу в сражениях при Лаоне и Арси сюр Об, 100-тысячная группировка союзных войск двинулась на Париж, обороняемый 45-тысячным гарнизоном. 19 марта 1814 г. Париж капитулировал. Наполеон бросился освобождать столицу, но его маршалы отказались сражаться и заставили его 25 марта подписать отречение от престола. По мирному договору, подписанному 18 (30) мая 1814 г. в Париже, Франция возвращалась к границам 1792 г. Наполеон и его династия лишались французского престола, на котором восстанавливались Бурбоны. Королем Франции стал Людовик XVIII, вернувшийся из России, где он пребывал в эмиграции.

История России с древнейших времен до 1861 года Н. Павленко, И. Андреев, В. Кобрин, В. Федоров. 3-е изд.. М., 2004

УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЭПОХИ

Праздники династии были всенародными днями отдыха и гуляний, и каждый год весь Петербург, охваченный праздничным возбуждением, ждал 22 июля. За несколько дней до торжеств из города по Петергофской дороге устремлялись тысячи людей: знать в роскошных каретах, дворяне, горожане, простолюдины – кто в чем придется. Журнал 1820-х годов нам сообщает:

«На дрожках теснятся несколько человек и охотно переносят тряску и беспокойство; там, в чухонской фуре, помещается целое семейство с большими запасами провизии всякого рода, и все они терпеливо глотают густую пыль… Сверх того, по обеим сторонам дороги идут многие пешеходы, у которых охота и крепость ног пересиливает легкость кошелька; разносчики разных фруктов и ягод – и те спешат в Петергоф в надежде на барыш и водку. …Пристань представляет тоже оживленную картину, здесь тысячи народу теснятся и спешат попасть на пароход».

Петербуржцы проводили в Петергофе несколько дней – парки были распахнуты для всех. Десятки тысяч людей ночевали прямо на улицах. Теплая, короткая светлая ночь никому не казалась утомительной. Дворяне спали в своих каретах, мещане и крестьяне в повозках, сотни экипажей образовывали настоящие бивуаки. Всюду виднелись жующие лошади, спящие в самых живописных позах люди. Это были мирные полчища, все обстояло на редкость тихо и чинно, без привычного пьянства и мордобоя. После окончания праздника гости так же смирно уезжали в Петербург, жизнь входила в свою обычную колею до следующего лета…

Вечером, после обеда и танцев в Большом дворце начинался маскарад в Нижнем парке, куда допускали всех желающих. Петергофские парки к этому времени преображались: аллеи, фонтаны, каскады, как в XVIII веке, украшались тысячами зажженных плошек и разно цветных ламп. Всюду играли оркестры, толпы гостей в маскарадных костюмах гуляли по аллеям парка, расступаясь перед кавалькадами нарядных всадников и экипажами членов царской семьи.

С восшествием Александра Петербург особенно радостно встречал свое первое столетие. В мае 1803 года в столице шли непрерывные гуляния. Зрители видели в день рождения города, как несметное множество празднично одетого народа наполняло собою все аллеи Летнего сада… на Царицыном лугу стояли балаганы, качели и другие приспособления для всякого рода народных игр. Вечером Летний сад, главные здания на набережной, крепость и небольшой голландский домик Петра Великого… были великолепно иллюминированы. На Неве флотилия из небольших судов императорской эскадры, разубранная флагами, была также ярко освещена, и на палубе одного из этих судов виден был… так называемый «Дедушка русского флота» – ботик, с которого начался русский флот…

Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2008

ЛЕГЕНДЫ И СЛУХИ О СМЕРТИ АЛЕКСАНДРА I

То, что произошло там, на юге, покрыто тайной. Официально известно, что Александр I умер 19 ноября 1825 года в Таганроге. Тело государя поспешно бальзамировали и повезли в Петербург. […] А примерно с 1836 года, уже при Николае I, по стране поползли слухи, что в народе живет некий мудрый старец Федор Кузьмич Кузмин, праведный, образованный и очень-очень похожий на покойного императора, хотя при этом вовсе не претендующий на самозванство. Он долго ходил по святым местам Руси, а потом осел в Сибири, где и умер в 1864 году. То, что старец не был простолюдином, было ясно всем, кто его видел.

Но дальше разгорелся яростный и неразрешимый спор: кто же он? Одни говорят, что это – некогда блестящий кавалергард Федор Уваров, который таинственно исчез из своего поместья. Другие же считают, что это и был сам император Александр. Конечно, среди последних немало сумасшедших и графоманов, но есть и люди серьезные. Они обращают внимание на множество странных фактов. Причина смерти 47-летнего императора, в общем-то, здорового, подвижного человека, до конца не понятна. Есть какая-то странная путаница в документах о кончине царя, и это заставило заподозрить, что бумаги составлены задним числом. Когда же тело доставили в столицу, то при вскрытии гроба все были поражены вскриком матери покойного, императрицы Марии Федоровны при виде темного, «как у мавра», лица Александра: «Это не мой сын!» Говорили о какой-то ошибке при бальзамировании. А может быть, как утверждают сторонники ухода царя, ошибка эта была не случайна? Как раз незадолго до 19 ноября на глазах государя разбился фельдъегерь – экипаж понесли лошади. Его-то и положили в гроб, а сам Александр…

[…] В последние месяцы Александр I очень изменился. Казалось, им владела какая-то важная мысль, которая делала его задумчивым и решительным одновременно. […] Наконец, близкие вспоминали, как Александр часто заговаривал о том, что устал и мечтает оставить престол. Супруга Николая I, императрица Александра Федоровна, за неделю до их коронации 15 августа 1826 года записала в дневнике:

«Наверное, при виде народа я буду думать о том, как покойный император Александр, говоря нам однажды о своем отречении, прибавил: «Как я буду радоваться, когда я увижу вас проезжающими мимо меня, и я в толпе буду кричать вам «Ура!», размахивая своей шапкой».

Оппоненты на это возражают: виданное ли дело – отказаться от такой власти? Да и все эти разговоры Александра – лишь привычная для него поза, жеманство. И вообще, зачем царю понадобилось уходить в народ, который ему так не нравился. Разве не было иных способов прожить без трона – вспомним шведскую королеву Кристину, оставившую престол и уехавшую наслаждаться жизнью в Италию. Или можно было поселиться в Крыму и построить дворец. Да можно было уйти в монастырь, наконец. […] А между тем от одной святыни к другой брели с посохами и котомками по России богомольцы. Их много раз в своих поездках по стране видел Александр. Это были не бродяги, а люди, исполненные веры и любви к ближнему, вечные очарованные странники Руси. Их непрерывное движение по бесконечной дороге, их видная по глазам и не требующая доказательств вера могла подсказать выход усталому государю…

Словом, в этой истории ясности нет никакой. Лучший знаток времени Александра I историк Н. К. Шильдер, автор фундаментальной работы о нем, блестящий знаток документов и честнейший человек, говорил:

«Весь спор только потому и возможен, что одни непременно желают, чтобы Александр I и Федор Кузьмич были одно и то же лицо, а другие решительно этого не хотят. Между тем никаких определенных данных для решения этого вопроса в ту или другую сторону нет. Я могу привести столько же данных в пользу первого мнения, сколько и в пользу второго, и никакого определенного заключения сделать нельзя». […]

Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2008