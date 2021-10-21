Как точно узнать, чей Крым. К годовщинам завоевания и освобождения полуострова 8 апреля (по старому стилю) 1783 года Екатерина Великая подписала указ о присоединении Крыма. 8 апреля 1944 года (по новому стилю) Красная Армия начала его освобождение.Предметом т.н. специальной олимпиады в интернете является вопрос о том, чей Крым. В таких случаях принято обращаться к прошлому, чтобы доказать справедливость обладания чем-либо «ещё нашими предками». На чтение: 3 минуты

8 апреля (по старому стилю) 1783 года Екатерина Великая подписала указ о присоединении Крыма. 8 апреля 1944 года (по новому стилю) Красная Армия начала его освобождение.

Предметом т.н. специальной олимпиады в интернете является вопрос о том, чей Крым. В таких случаях принято обращаться к прошлому, чтобы доказать справедливость обладания чем-либо «ещё нашими предками». Внимательное изучение прошлого конкретного полуострова показывает, чей Крым по праву. И сегодня, когда мы справляем сразу две годовщины его воссоединения с остальной страной - об этом стоит поговорить.

Чьим он был

Мы не будем углубляться. Скажем лишь, что Крым был скифским, греческим, готским, хазарским, русским, византийским, ордынским, генуэзским, русским, германским, советским и даже некоторое время украинским. Но нас интересует сегодня два момента в его истории: в позапозапрошлом и в прошлом веках.

В XVIII веке Крымское ханство было вассалом Османской империи. Обычно считают, что «вассал» – это тот кто находится в зависимости и исполняет чужую волю. С ханством было несколько иначе. Скорее, это оно навязывало туркам свою волю и постоянно втравливало их в войны с Россией.

В 1700 году Пётр I заключил с турками 30-летний мир – для ведения Северной войны. Условия мира распространялись и на вассалов. Однако уже в 1710 году крымский хан заключил соглашение с антимосковской партией на землях недавно присоединённой Малороссии – преемником И. Мазепы Ф. Орликом. Суть соглашения – совместная война с Россией. По большому счёту, это определило вектор российской политики на весь век: завоевание Новороссии и Крыма, завершившееся его присоединением в 1783 году.

С тех пор (если опустить короткий период Гражданской войны, когда территории отпадали и возвращались обратно) Крым был нашим. Вплоть до Великой Отечественной войны.

Бои за Крым продолжались в течение сентября-ноября 1941 года, после чего часть советских войск была эвакуирована через Тамань, а часть – либо присоединилась к гарнизону защитников Севастополя и обороняла город до 1 июля 1942 года, либо с местными жителями ушла партизанить в каменоломни. Ставка пыталась поддержать обороняющийся город десантной операцией (Керченско-Феодосийская десантная операция, декабрь 1941-май 1942 гг), однако успеха она не имела.

А. Дейнека. «Оборона Севастополя».

Так Крым впервые вошёл в состав Украины – точнее в рейхскомиссариат «Украина» (под названием Генеральный округ «Таврия»). Занявший его Манштейн неплохо знал историю, а поэтому отряды местной полиции комплектовали в основном из крымских татар – играли на национальном факторе.

Как он становился нашим

В XVIII веке Крым стал российским в результате очередной «гибридной» войны.

Во-первых, турок в неё втянули Польша, Франция и крымский хан. По сути, началось всё с восстания в Польше и его подавления Россией. Преследуя повстанцев, русские войска вторглись во владения Османской империи – и завертелось.

Во-вторых, на стороне России в войне выступили повстанцы в ряде провинций Османской империи.

Война была для России крайне удачна, несмотря на то, что фронт растянулся от Бессарабии до Кавказа. Ни союзники, ни попытка купить участие в войне Австрии не помогли Османской империи. Уже летом 1771 года русская армия штурмовала Перекоп и заняла Крым за 16 дней. После этого война велась уже на других направлениях, а новый крымский хан вступил в сепаратные переговоры. В ноябре 1772 года он заключил мир с Россией. Кючук-Кайнарджийский мир (1774 г.) с турками лишь подтвердил его условия.

По итогам этой войны и заключённого мира Крым стал независимым. На деле независимость означала, что историческое и культурное влияние Турции теперь уравновешивалось военным влиянием России. Что, естественно, привело к ряду восстаний: пророссийская и протурецкая партия сталкивались в борьбе за власть.

Таким образом, независимость давала примерно те же результаты, что и автономия Малороссии с гетьманом и прочими вольностями. Поэтому, по настоянию фаворита Екатерины графа Потёмкина, Крым был включён в общий новороссийский «девелоперский проект», став Таврической губернией. С чем турки в 1791 году смирились.

В XX веке условия для освобождения Крыма от немецкой оккупации сложились в конце 1943 года – в ходе завершения Нижнеднепровской наступательной операции советские войска освободили часть южных областей Украины, заперев 17-ю армию Вермахта (по разным оценкам от 195 до 235 тыс. человек) на полуострове. К началу года Ставка убедилась в том, что эвакуировать армию из Крыма немецкое командование не планирует. Наоборот, группировка была даже усилена, на весну планировалось наступление и восстановление сухопутной связи с 6-й армией. Гитлер отметал все предложения генералов об отступлении: сдача Крыма грозила ему потерей союзных Румынии, Болгарии и Турции.

Соответственно, перед советскими войсками ставились следующие задачи:

– 4-му Украинскому фронту (Ф. Толбухин): прорвать оборону по направлениям Перекоп и Сиваш, развивая наступление на юг;

– Отдельной Приморской армии (А. Еременко): переправиться через Керченский пролив и вести наступление для соединения с 4-м Украинским фронтом;

– Черноморскому флоту и авиации: не допускать подвоза подкреплений морем, препятствовать возможной эвакуации. Проще говоря – топить всё, что курсирует между Крымом и портами Румынии и Болгарии.

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Большая часть территории Крыма была освобождена уже к 13 апреля. На 15 апреля из крупных населённых пунктов под контролем немецких войск оставался только Севастополь, битва за который стала отдельным эпизодом операции, т.к. в город стянулись все остатки 17-й армии. Сломить её сопротивление удалось только 9 мая 1944 года. К 12-13 марта Крым был полностью очищен.

Чем он важен

Значение Крыма для России определил ещё граф Потёмкин в послании к Екатерине: «...с Крымом достанется и господство в Чёрном море», Т.е. выходом на Кавказ, на котором Россия начала закрепляться с конца XVIII века, а закончила – уже после новой Крымской войны (1853-1856 гг). А также выходом к остальному Причерноморью: в конце концов, именно российское присутствие в регионе ослабило Османскую империю и определило отпадение от неё европейских владений.

В XX веке значение Крыма определяли война (база для авиации и флота – возможность наносить удары по нефтяным промыслам на Кавказе или в Румынии соответственно) и политика – политическое значение совершенно верно обозначил фюрер.

Крымом всегда владела сильнейшая держава региона, а потому логично, что в наше время Крым снова стал российским. Как раз тогда, когда Россия вспомнила, что быть сильной державой – это её единственно возможное состояние.

Чей же Крым

Как легко понять из вышесказанного, для того, чтобы со стопроцентной точностью установить, чей же сегодня Крым по праву, надо поехать туда, выйти на главную площадь любого города и посмотреть, чей флаг развевается над нею.

Обложка: Восстановленный памятник Екатерине Великой открыт 19 августа 2016 года в Симферополе, Крым.

Источник: https://novozemelets.livejournal.com, https://ru.wikipedia.org

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