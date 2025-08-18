Завершилось Первое русское кругосветное плавание

22 июля 1806 года завершилось Первое русское кругосветное плавание

В Кронштадте бросил якорь шлюп «Нева» под командованием капитан-лейтенанта Юрия Лисянского. Спустя 16 дней вернулся и второй шлюп — «Надежда» — вместе с капитан-лейтенантом Иваном Крузенштерном. Так спустя 3 года и 12 дней путешествий завершилось Первое русское кругосветное плавание.

Описать все открытия и собранные коллекции в нескольких строках просто невозможно. Самое главное, что с карты мира были стерты многие несуществующие острова и уточнено расположение настоящих, а также Крузенштерн положил начало регулярным глубоководным исследованиям Мирового океана.