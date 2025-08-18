У Доростола на Дунае в кровопролитной двухдневной битве русские потерпели поражение от византийцев

22 июля 971 года у Доростола на Дунае в кровопролитной двухдневной битве русские потерпели поражение от византийцев, русский князь Святослав заключил с Византией мир. «Погибнет, погибнет слава Россиян, если ныне устрашимся смерти!» (Святослав перед битвой, в изложении Карамзина)