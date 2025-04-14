Завершилось Первое русское кругосветное плавание

22 июля 1806 года завершилось Первое русское кругосветное плавание.

Сначала в Кронштадте бросил якорь шлюп «Нева», а спустя 16 дней вернулся и второй шлюп — «Надежда» — вместе с капитан-лейтенантом Иваном Крузенштерном. Это путешествие стало важным событием в истории Российской империи, развитии её флота и многих отраслей научного знания.

Крузенштерн положил начало регулярным глубоководным исследованиям Мирового океана. С карты мира были стёрты несуществующие острова и уточнено расположение настоящих, но описать все открытия и собранные коллекции в нескольких строках просто невозможно.