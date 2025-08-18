В Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец «Останкино»

22 июля 1795 года в Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец «Останкино»

В этот день прошла премьера оперы «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила» композитора Ивана Козловского на текст Павла Потемкина. Также был устроен пышный прием с фейерверком и иллюминацией.

Театральная труппа, которая состояла из крепостных графа, насчитывала до 200 человек. Репертуар включал более сотни опер, комедий и балетов. Примадонной оперы была Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, впоследствии ставшая супругой Шереметева.