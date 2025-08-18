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В Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец «Останкино»
22 июля 1795 года в Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец «Останкино»
В этот день прошла премьера оперы «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила» композитора Ивана Козловского на текст Павла Потемкина. Также был устроен пышный прием с фейерверком и иллюминацией.
Театральная труппа, которая состояла из крепостных графа, насчитывала до 200 человек. Репертуар включал более сотни опер, комедий и балетов. Примадонной оперы была Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, впоследствии ставшая супругой Шереметева.
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