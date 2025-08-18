В ходе Львовско-Сандомирской операции войсками маршала Ивана Конева под Бродами разгромлена украинская дивизия СС «Галичина»

22 июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской операции войсками маршала Ивана Конева под Бродами разгромлена украинская дивизия СС «Галичина». Красная Армия раздавила «Галичину», даже не заметив этого. Конев пишет только о 38 тыс. убитых немцев