Императрица Екатерина II вернулась в Петербург после 8-месячного путешествия в Новороссию и Крым

22 июля 1787 года императрица Екатерина II вернулась в Петербург после 8-месячного путешествия в Новороссию и Крым – «въ полуденный край Россiи»

«Я видела прекраснейшия земли и прекраснейшия климаты в свете» (письмо к Циммерману)