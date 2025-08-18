Родился советский авиаконструктор, один из основателей отечественной школы реактивной и сверхзвуковой авиации Павел Сухой

22 июля 1895 года родился советский авиаконструктор, один из основателей отечественной школы реактивной и сверхзвуковой авиации Павел Сухой

В плеяде великих отечественных авиаконструкторов имя Сухого по праву стоит в первой пятерке. Под его руководством было спроектировано полсотни моделей. Наряду с «МиГом» бренд «Су» стал таким же всемирным стандартом русского оружия, как «Калашников».

Наивысшим достижением авиаконструктора считается сверхзвуковой бомбардировщик Су-100, который мог нести ядерные ракеты, покрывать расстояние от 7 000 до 10 000 километров, при этом с крейсерской скоростью 3 000 километров в час.