Состоялся первый полет советского экраноплана СМ-1

22 июля 1961 года состоялся первый полет советского экраноплана СМ-1

Его пилотировал сам главный конструктор Ростислав Алексеев. Аппарат развил скорость до 200 километров в час. На СМ-1 был установлен турбореактивный двигатель, который позволял развивать скорость до 270 километров в час на высоте около 0,5 метра над водной поверхностью.

Успех СМ-1 стал отправной точкой для масштабной программы по созданию экранопланов в СССР — СМ-2, а также серийных военных «Орлят» и «Луней». Позже был создан гигантский экраноплан КМ («Корабль-макет»), который западная разведка прозвала «Каспийским монстром».