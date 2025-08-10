Завершилась героическая оборона Севастополя в ходе Крымской войны

9 сентября 1855 года завершилась героическая оборона Севастополя в ходе Крымской войны.

Она продлилась 349 дней и сорвала захватнические планы вражеской коалиции в лице Великобритании, Франции, Турции и Сардинии. Враги потеряли более 100 тысяч человек и не могли продолжать активные военные действия.

Несмотря на то, что русские войска покинули город, противник не добился его капитуляции и был истощен. Организованный отход всей русской армии с артиллерией и тылами в течение одной ночи стал уникальным случаем в истории войн.