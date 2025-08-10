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В Константинополе русская княгиня Ольга встретилась с императором Константином
9 сентября 955 года в Константинополе русская княгиня Ольга встретилась с императором Константином. Ее крещение – первый шаг к принятию Русским государством христианства. Через 500 лет, после падения Константинополя в 1453, центр православия переместился в Москву
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Другие события в этот день
Над Киевом на высоте 600 м летчик Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю»
9 сентября 1913 года над Киевом на высоте 600 м летчик Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю». «В 18.10 поручик Нестеров, поднявшись на «Ньюпоре-IV» на высоту 1000 м, остановив мотор, начал планировать почти вертикально вниз...»
9 сентября∙1913 год
Утвержден устав РВИО
«Весьма одобряю учрежденiе этого Общества» - Николай II. 9 сентября 1907 года утвержден устав РВИО
9 сентября∙1907 год
Начат серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2101, прозванного «копейкой»
9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2101, прозванного «копейкой». Официальное название – «Жигули», в честь Жигулевских гор на Волге напротив города Тольятти, где выпускали машину.
9 сентября∙1970 год
Подписано постановление о начале проектирования первой советской атомной подводной лодки
9 сентября 1952 года было подписано постановление о начале проектирования первой советской атомной подводной лодки. Опыт Второй мировой войны продемонстрировал возрастание важности подводных лодок. Иосиф Сталин лично подписал постановление Совета Министров СССР «О проектировании и строительстве объекта № 627». Всего к строительству атомной подводной лодки было привлечено 135 организаций. Строительство лодки велось на заводе № 402 в Северодвинске Архангельской области. Испытания продолжались до конца 1958 года. 17 января 1959 года Совет Министров СССР утвердил акт о приемке АПЛ. Первая советская подводная лодка стала очередным достижением отечественной промышленности и увеличила потенциал Военно-морского флота СССР.
9 сентября∙1952 год
В усадьбе Ясная Поляна родился Лев Николаевич Толстой
9 сентября 1828 года в усадьбе Ясная Поляна родился Лев Николаевич Толстой. В произведениях Толстого русская литература достигла своей вершины. Он не противопоставлял русского человека того времени, а, наоборот, был неразрывно с ним связан. Его перо с высокой художественной силой подвергало резкой критике любую несправедливость обыденной жизни.
9 сентября∙1828 год
Красная армия освободила Болгарию
9 сентября 1944 года Красная армия освободила Болгарию. За день до этого был взят в плен болгарский пограничник, который заявил, что болгары воевать не хотят и готовы сложить оружие. Параллельно этому немецкие моряки начали покидать Болгарию, а в Софии было свергнуто правительство Муравиева, которое не вело никакой борьбы против нацистских оккупантов. Красная армия продолжила движение по Болгарии без сопротивления, при этом не нарушая деятельность органов местных властей и не разоружая болгарские войска. Население встречало русских восторженно. К концу сентября основные силы 3-го Украинского фронта вышли на болгаро-югославскую границу.
9 сентября∙1944 год
Победа Ушакова у мыса Тендра
9 сентября 1790 года - победа Ушакова у мыса Тендра. Турецкий флот потерял 2000 убитыми, русский – 21 человека. Сам Ушаков в гуще сражения командовал кораблем «Рождество Христово». «Знаменитая победа служит к особливой чести и славе флота Черноморского» – Потемкин
9 сентября∙1790 год
Завершилась героическая оборона Севастополя в ходе Крымской войны
9 сентября 1855 года завершилась героическая оборона Севастополя в ходе Крымской войны. Она продлилась 349 дней и сорвала захватнические планы вражеской коалиции в лице Великобритании, Франции, Турции и Сардинии. Враги потеряли более 100 тысяч человек и не могли продолжать активные военные действия. Несмотря на то, что русские войска покинули город, противник не добился его капитуляции и был истощен. Организованный отход всей русской армии с артиллерией и тылами в течение одной ночи стал уникальным случаем в истории войн.
9 сентября∙1955 год