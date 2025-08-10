В Константинополе русская княгиня Ольга встретилась с императором Константином

9 сентября 955 года в Константинополе русская княгиня Ольга встретилась с императором Константином. Ее крещение – первый шаг к принятию Русским государством христианства. Через 500 лет, после падения Константинополя в 1453, центр православия переместился в Москву