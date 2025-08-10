Начат серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2101, прозванного «копейкой»

9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2101, прозванного «копейкой». Официальное название – «Жигули», в честь Жигулевских гор на Волге напротив города Тольятти, где выпускали машину.