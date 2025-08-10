Над Киевом на высоте 600 м летчик Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю»

9 сентября 1913 года над Киевом на высоте 600 м летчик Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю». «В 18.10 поручик Нестеров, поднявшись на «Ньюпоре-IV» на высоту 1000 м, остановив мотор, начал планировать почти вертикально вниз...»