Красная армия освободила Болгарию

9 сентября 1944 года Красная армия освободила Болгарию.

За день до этого был взят в плен болгарский пограничник, который заявил, что болгары воевать не хотят и готовы сложить оружие. Параллельно этому немецкие моряки начали покидать Болгарию, а в Софии было свергнуто правительство Муравиева, которое не вело никакой борьбы против нацистских оккупантов.

Красная армия продолжила движение по Болгарии без сопротивления, при этом не нарушая деятельность органов местных властей и не разоружая болгарские войска. Население встречало русских восторженно. К концу сентября основные силы 3-го Украинского фронта вышли на болгаро-югославскую границу.