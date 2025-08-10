Победа Ушакова у мыса Тендра

9 сентября 1790 года - победа Ушакова у мыса Тендра. Турецкий флот потерял 2000 убитыми, русский – 21 человека. Сам Ушаков в гуще сражения командовал кораблем «Рождество Христово». «Знаменитая победа служит к особливой чести и славе флота Черноморского» – Потемкин