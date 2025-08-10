Подписано постановление о начале проектирования первой советской атомной подводной лодки

9 сентября 1952 года было подписано постановление о начале проектирования первой советской атомной подводной лодки.

Опыт Второй мировой войны продемонстрировал возрастание важности подводных лодок. Иосиф Сталин лично подписал постановление Совета Министров СССР «О проектировании и строительстве объекта № 627». Всего к строительству атомной подводной лодки было привлечено 135 организаций.

Строительство лодки велось на заводе № 402 в Северодвинске Архангельской области. Испытания продолжались до конца 1958 года. 17 января 1959 года Совет Министров СССР утвердил акт о приемке АПЛ. Первая советская подводная лодка стала очередным достижением отечественной промышленности и увеличила потенциал Военно-морского флота СССР.