В усадьбе Ясная Поляна родился Лев Николаевич Толстой

9 сентября 1828 года в усадьбе Ясная Поляна родился Лев Николаевич Толстой.

В произведениях Толстого русская литература достигла своей вершины. Он не противопоставлял русского человека того времени, а, наоборот, был неразрывно с ним связан. Его перо с высокой художественной силой подвергало резкой критике любую несправедливость обыденной жизни.