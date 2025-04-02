Закончилась Советско-финская война

12 марта 1940 года закончилась Советско-финская война

В этот день в Москве был подписан Московский мирный договор, который изменил советско-финскую границу, установленную Тартуским мирным договором 1920 года. Финляндия уступила Советскому Союзу около десятой части своей территории.

Стоит отметить, что в результате подписания мирного договора СССР отошла большая часть территории Карелии, находившейся в составе Российской империи до 1917 года.