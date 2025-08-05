Родился военный деятель, историк, генерал от инфантерии, организатор Русского военно-исторического общества Александр Захарьевич Мышлаевский

12 марта 1856 года родился военный деятель, историк, генерал от инфантерии, организатор Русского военно-исторического общества Александр Захарьевич Мышлаевский.

В своих трудах по военной истории России Мышлаевский выступал сторонником русской военно-исторической школы, отстаивал оригинальный и самобытный путь развития русского военного искусства. Он внёс большой вклад в методологию военно-исторической науки.

В 1907 году Александр Захарьевич стал инициатором создания Императорского Русского военно-исторического общества, занимал должность первого товарища председателя совета. Мышлаевский провёл большую работу для организации первого съезда общества.