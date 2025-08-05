В русской армии начали формировать первые подразделения аэропланов-истребителей

12 марта 1916 года в русской армии начали формировать первые подразделения аэропланов-истребителей.

Первая мировая война, как и любой другой крупный военный конфликт, привела к быстрому развитию всех новых типов вооружений, в том числе и авиации. Так появились истребители, бомбардировщики и все остальные типы самолетов, хорошо знакомые нам сегодня.

В Русском императорском воздушном флоте свои истребители появились на исходе второго года Первой мировой войны. 12 марта 1916 года начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал от инфантерии Михаил Алексеев выпустил приказ, согласно которому в трех армиях началось формирование истребительных авиационных отрядов.