Подписан Московский мирный договор между СССР и Финляндией

12 марта 1940 года был подписан Московский мирный договор между СССР и Финляндией.

11 февраля начался заключительный этап Зимней войны. Советские войска перешли в наступление и прорвали линию Маннергейма. Основные силы Карельской армии Финляндии были разгромлены. 12 марта в Кремле после непродолжительных переговоров был заключен мирный договор. Военные действия по всему фронту прекращались с 12 часов 13 марта.

В соответствии с подписанным договором в состав СССР включался Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. Советский Союз получил в аренду на 30 лет полуостров Ханко для создания на нем военно-морской базы. Ладожское озеро полностью оказалось в границах СССР.