В СССР был принят на вооружение комплекс ракетного оружия Д-9

12 марта 1974 года в СССР был принят на вооружение комплекс ракетного оружия Д-9

В его состав входила первая в мире межконтинентальная ракета морского базирования Р-29. Появление подобного вооружения позволило значительно повысить ударный потенциал морских ядерных сил, а также сократить риски для подлодок, находящихся на боевом дежурстве.

За годы эксплуатации ракет Р-29 было выполнено более 350 пусков, большая часть которых завершилась успешным поражением условных целей. Комплекс ракетного оружия Д-9 с баллистической ракетой Р-29 стал знаковым достижением нашего оборонно-промышленного комплекса и базовым элементом ракетного щита страны.